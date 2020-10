Belén, hija de Guillermina Baeza, confiesa que es para su firma vestir a Malena Costa

24/10/2020 BELÉN, HIJA DE GUILLERMINA BAEZA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 24 (CHANCE)



Belén, hija de Guillermina Baeza, cuya marca de ropa de baño recibe el mismo nombre que su madre, ha tenido el gusto de desfilar en la pasarela de Gran Canaria y lo ha hecho por todo lo alto. Todo un placer contar con ella en estos desfiles maravillosos, donde hemos podido ver a una Malena Costa vestida por sus propios diseños.



Así se sentía Belén minutos antes de que diera comienzo uno de los desfiles más esperados este año: "Minutos antes del desfile estoy un poco nerviosa, es un momento muy especial, encantados de poder desfilar y estar en Canarias. Muy ilusionados de poder presentar nuestra colección".



Si hay algo que ha querido destacar por encima de todo es el esfuerzo y el trabajo que ha tenido todo su equipo en los meses de confinamiento cuando no se sabía que iba a pasar: "Diferencia en cuanto al producto no hay ninguna, solamente la ilusión con la que hemos hecho toda la colección, el reto de reinventarnos y poder realizarla, las condiciones en las que estábamos, es un éxito que se ha podido terminar. El producto es Guillermina".



Independientemente de que el sector de la moda esté suficientemente apoyado por las instituciones de nuestro país, Belén tiene claro que lo más que ha escuchado y sentido en el ambiente es que hay ganas de seguir hacia adelante: "Yo lo que he respirado en general es muchísimas ganas, mucha ilusión, tenemos todos muchas ganas de salir, de reinventarnos que intentamos solo ver la parte positiva. El imput que me llega es de positividad y de felicidad, de presentar el producto y que sea un éxito".



Todo un orgullo para su firma poder vestir a Malena Costa con sus trajes de baño: "Las grandes modelos como Malena, que puedan llevar las prendas aportan ese plus para tus creaciones, te ayuda a que tu producto sea maravilloso y ellas son todas unas grandes profesionales y se nota muchísimo la diferencia".



Además, Belén nos ha confesado que si hay algo que siempre ha defendido su marca es el abanico de tallas que siempre han tenido para todas las mujeres, ya que para ellos es un orgullo poder vestir siempre a una mujer: "Guillermina Baeza ha hecho siempre talla para todas las mujeres, pero no es algo nuevo por la situación en la que vive el mercado. Las diferentes mujeres han podido lucir siempre Guillermina".