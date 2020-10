Baloncesto/NBA.- La NBA valora comenzar la nueva temporada en Navidad

LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 24 (tca/dpa/EP)



La NBA y su sindicato de jugadores continúan las negociaciones sobre cuándo comenzar la temporada 2020-21, con un escenario centrado en una fecha de inicio a finales de diciembre que incluye partidos en Navidad y un calendario reducido que permitiría a los jugadores competir en los aplazados Juegos Olímpicos de Tokio.



Algunas personas que participan en las negociaciones y que solicitaron el anonimato aseguraron este viernes que un escenario posible entre los propietarios sería comenzar la temporada el día de Navidad o antes, con una temporada de 72 partidos que concluiría a tiempo para que los jugadores viajen a Tokio para los Juegos Olímpicos.



La Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA), el sindicato que representa a los jugadores, no ha aceptado ninguna propuesta de la Junta de Gobernadores de la liga, dijo una fuente cercana a las conversaciones.



Varias personas no autorizadas para hablar públicamente sobre el tema dijeron que el hecho de que la temporada empiece en Navidad o cerca de ella podría ser una exageración, pero que es un momento ideal si es posible.



El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo a finales de septiembre, cuando comenzaban las Finales de la NBA de 2020, que un comienzo probable de la temporada sería ya en 2021, pero no descartó la Navidad como fecha objetivo. "Mi mejor suposición es que esa temporada no comenzará hasta el 2021. Dijimos hace una semana más o menos que lo más temprano que empezaremos será la Navidad de este año", dijo Silver sobre la próxima temporada el 23 de septiembre.



La fecha que se menciona con más frecuencia para el inicio de la nueva temporada es alrededor del fin de semana del Día de Martin Luther King, en enero, según varias personas.



Un escenario que se estaba discutiendo es otra situación de burbuja, pero muy diferente de la que se acaba de completar en Orlando (Florida), donde los Lakers ganaron el 17º campeonato de la franquicia. Esa propuesta crearía cinco burbujas en todo el país con seis equipos en cada burbuja.



La única fecha establecida en el próximo calendario de la NBA es el Draft de la NBA 2020, que se llevará a cabo virtualmente el 18 de noviembre.



Se espera que la liga y el sindicato negocien la próxima semana, cuando las partes tendrán que llegar a acuerdos sobre el marco para el futuro financiero inmediato de la NBA. Antes de que pueda comenzar la temporada 2020-21, la NBA tendrá que establecer el tope salarial mientras determina las fechas para realizar fichajes.