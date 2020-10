Arranca la votación anticipada en persona en Los Ángeles, la más grande de EE.UU.

Con la apertura de los primeros centros inicia la primera de dos fases que culminará con la instalación de 791 centros en todo el condado de Los Ángeles. EFE/Mario Cruz/Archivo

Los Ángeles, 24 oct (EFE).- El condado de Los Ángeles, la jurisdicción electoral más grande y compleja de Estados Unidos, comenzó este sábado la votación anticipada en persona con 118 centros abiertos, el comienzo de la que ya es considerada una elección histórica en la región.

Con la apertura de los primeros centros inicia la primera de dos fases que culminará con la instalación de 791 centros en todo el condado de Los Ángeles, el más poblado de EE.UU., y donde están registrados 5,7 millones de votantes a los que ya se les enviaron las boletas electorales desde comienzos de mes.

Grandes espacios como el Estadio de los Dodgers, el Staples Center, la casa del equipo de baloncesto Los Angeles Lakers, el Centro de Convenciones, y el Jardín Botánico, entre otros, han sido dispuestos para dar seguridad a los votantes en medio de la pandemia del coronavirus, según dijo en una conferencia el registrador del condado de Los Ángeles, Dean Logan.

El funcionario espera que el proceso de votación en estos 11 días sea mucho más fluido, en comparación con marzo pasado, cuando los centros debutaron en masa para las primarias del 3 de marzo, y se presentaron problemas con filas de cientos de personas que al cierre de las urnas aún no habían podido votar.

Las autoridades electorales de Los Ángeles ya han recibido de regreso un millón y medio de boletas electorales enviadas por correo o dejada en los buzones electorales.

A nivel nacional, más de 56 millones de personas han votado temprano, ya sea en persona o por correo, hasta este sábado, según el Proyecto de Elecciones de Estados Unidos, dirigido por Michael McDonald de la Universidad de Florida.

Ese recuento aún no incluye los votos emitidos en Nueva York que, como Los Ángeles, también comienza la votación anticipada el sábado.

Texas encabeza la lista de estados con mayor participación temprana con 6,8 millones de votantes, seguido de California con 6,3 millones de electores que ya sufragaron.

El estado de la Florida, donde este sábado el presidente Donald Trump, votó de forma anticipada, acumula 5,2 millones de electores que ya votaron.

Según el recuento del The Washington Post, para este viernes, 23 de los 50 estados del país habían superado ya las cifras de los votos anticipados de 2016.

La participación en las elecciones de EE.UU. es tradicionalmente baja y no supera el 60 % desde que en 1968 el republicano Richard Nixon se hizo por primera vez con la Casa Blanca.