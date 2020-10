Argentina abrirá las fronteras aéreas y marítimas a países vecinos para el turismo

Será la primera vez que las fronteras argentinas se abran al turismo desde marzo, cuando el Gobierno las cerró debido a la pandemia de covid-19. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 24 oct (EFE).- El ministro argentino de Turismo y Deportes, Matías Lammens, confirmó este sábado que se abrirán de manera "inminente" las fronteras por aire y por mar con los países limítrofes para turismo de cara a la cercana campaña veraniega, que comienza en diciembre.

Será la primera vez que las fronteras argentinas se abran al turismo desde marzo, cuando el Gobierno las cerró debido a la pandemia de covid-19, de la cual Argentina es hasta el momento el quinto país del mundo con más casos confirmados, con 1.069.368 contagios.

En diálogo con la emisora local Radio Mitre, Lammens indicó que los países desde los cuales se podrá viajar a Argentina serán "Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile".

En el caso de Brasil, se trata del principal socio turístico de Argentina.

El titular de Turismo y Deportes recalcó que tan solo se podrá ingresar a Argentina por vía aérea o marítima, y que los pasos fronterizos terrestres permanecerán cerrados salvo "probablemente" alguno de ellos en el que haya "buena situación sanitaria".

ARGENTINA NO PEDIRÁ RECIPROCIDAD A LOS PAÍSES

Asimismo, aseguró que no pedirán reciprocidad al resto de los países a la hora de permitir la entrada de turistas argentinos para este verano austral, que se extiende desde mediados de diciembre a mediados de marzo.

"En realidad (esta) es una decisión de la Argentina, de recibir turistas. En cuanto a los turistas que salen y que se van no le vamos a pedir reciprocidad a los países, las políticas sanitarias las tienen que dictar los países", aseveró.

En Uruguay, uno de los países desde los que sí se podrá ir a Argentina, su presidente, Luis Lacalle Pou, confirmó este jueves que, durante el verano austral, las fronteras estarán "basicamente cerradas" a los extranjeros para evitar el aumento de casos de covid-19 salvo las excepciones que se mantienen hasta ahora por decreto.

UN PCR ANTES DE VIAJAR Y SIN CUARENTENA AL LLEGAR

Lammens indicó que "están trabajando" en los protocolos que les pedirán a los turistas extranjeros que vayan a entrar en Argentina, y habló de un test pcr que tendrán que superar antes de llegar al país y de "algún test más" que podrían llegar a exigir a su llegada al país.

En el caso de los que lleguen por barco de Uruguay, se les realizará un pcr "a bordo", según Lammens.

En cualquier caso, los turistas que lleguen a Argentina no tendrán que hacer cuarentena a su llegada.

"Hemos trabajado toda la semana con el Ministerio de Salud para poner las condiciones de que esto pueda suceder, consideramos que es un ingreso importante y además una nueva página en esta pandemia", dijo Lammens.

El ministro agregó que en la actualidad trabajan con el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires "para establecer los protocolos correspondientes" y que crearán "una burbuja sanitaria" entre el aeropuerto principal de Buenos Aires, situado en la localidad de Ezeiza, y hoteles de la ciudad donde serán trasladados los turistas.

"Al no haber masividad, es perfectamente posible", comentó Lammens.

De cara a los brotes de coronavirus que puedan ocurrir durante el verano, Lammens confirmó que el Gobierno instalará 18 hospitales modulares "en las localidades turísticas más concurridas".