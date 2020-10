Ana Soria sigue enamorándonos con sus looks en Bilbao

MADRID, 24 (CHANCE)



Si ayer hablábamos del look tan brillante que lució Ana Soria en Bibao, este sábado nos ha vuelto a sorprender con un conjunto que nos ha enamorado. La novia de Enrique Ponce se prepara para un fin de semana que va a ser más complicado de lo que pensaba ya que este domingo se celebraría el aniversario de boda del torero y Paloma Cuevas. De momento, ella está disfrutando de un fin de semana en esta maravillosa ciudad y sonríe a la vida.



Ana Soria ha publicado en su perfil de Instagram tres fotografías en las que podemos ver el look tan ideal que luce hoy sábado en Bilbao. Un vaquero campana, jersey fino de color azul marino con escote terminado en pico y un plumas blanco que resalta su color rubio de pelo y hace contraste con el azul de su conjunto.



Y es que aunque cuando salió a la luz su relación con el torero dejó claro que no quería dedicarse a la moda, ni mucho menos iba a aprovechar este tirón mediático para convertirse en una influencer... la pareja de Enrique Ponce nos está sorprendiendo últimamente en sus redes sociales subiendo fotografías de estos looks que luce día a día.