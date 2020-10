AMP4.- Venezuela.- El opositor Leopoldo López sale de la Embajada española en Caracas y se encuentra ya en Colombia

14/09/2015 Supporters of jailed Venezuelan opposition leader Leopoldo Lopez hold placards during a news conference in Caracas September 11, 2015. Venezuela's opposition denounced the sentencing of politician Lopez to nearly 14 years in jail as a tyrannical move by the unpopular ruling Socialists, vowing to redouble their campaign to beat them in December's parliamentary election. The placards read, "Set Venezuela free" (L) and "Full freedom to Leopoldo". REUTERS/Carlos Garcia Rawlins - RTSP5J POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTE



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El líder del partido opositor venezolano Voluntad Popular, Leopoldo López, ha salido de la Embajada de España en Caracas, donde se encontraba desde el 30 de abril de 2019, y ha cruzado la frontera hacia Colombia, según fuentes de la oposición.



López habría cruzado clandestinamente la frontera y estaría ya de camino hacia Bogotá, según fuentes de la oposición venezolana consultadas por Europa Press. La intención última de López sería viajar a España, un viaje por decisión "familiar" que estaría ya negociando. Este desplazamiento estaría avalado por el hecho de que su esposa, Lilian Tintori, tiene pasaporte italiano.



Tintori y su hija menor, que se encontraban con él, se desplazaron a España a principios de junio de 2019. Los dos hijos mayores de la pareja ya vivían en España, igual que su padre, Leopoldo López Gil, que es eurodiputado por el Partido Popular.



Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado a Europa Press la salida de López de las instalaciones diplomáticas españolas en Caracas.



La salida de López de la Embajada podría estar relacionada con el relevo del embajador español en Venezuela, Jesús Silva, pero desde Exteriores han rechazado esta versión: "Aunque el Gobierno español anunció hace un mes el próximo relevo del embajador español, Jesús Silva, esto no cambiaba en absoluto la situación de Leopoldo López y que éste podía permanecer como huésped mientras quisiera", ha explicado la fuente.



CONDENADO A 14 AÑOS DE PRISIÓN



Leopoldo López fue condenado a casi catorce años de cárcel en 2015 por, según sostiene la Justicia venezolana, incitar a la violencia en las revueltas opositoras de 2014 contra el Gobierno de Maduro. Tras pasar por la cárcel militar de Ramo Verde, en Caracas, fue puesto en arresto domiciliario.



El dirigente opositor encuentra en la Embajada de España en Caracas desde el 30 de abril de 2019, cuando se refugió en las instalaciones diplomáticas tras la Operación Libertad, un conato de golpe militar contra Maduro en el que López fue liberado de su arresto domiciliario por sus propios captores.



López no podía pedir asilo porque la ley española solo permite hacerlo en territorio nacional, por lo que permanece como "huésped" y con una limitación de su actividad política.



En junio el periódico estadounidense 'The Wall Street Journal' señaló a López como como ideólogo y organizador de la Operación Gedeón, un intento golpista contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro frustrado a principios de mayo. López ha negado esta relación.