Acusan a un campeón de boxeo nicaragüense de usar sus influencias contra de inversores

En la imagen un registro del boxeador nicaragüense Román "El Chocolatito" González, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 24 oct (EFE).- El campeón supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) Román "Chocolatito" González fue denunciado este sábado por supuestamente usar sus influencias entre las autoridades de Nicaragua para que tomaran acciones "represivas" contra uno de los mayores grupos inversionistas del país centroamericano.

Tanto el Grupo Coen, como la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), denunciaron que González, quien ayer viernes defendió su título mundial de forma exitosa, se sumó a lo que consideran acciones "represivas" del Gobierno nicaragüense contra los inversionistas en los últimos años, al solicitar un embargo por 1,15 millones de dólares, que fue concedido por el Poder Judicial.

"Condenamos, una vez más, la utilización del Poder Judicial como herramienta represiva y posesión a la fuerza de propiedad privada", informó AmCham en un comunicado, en el que se refirió a la acción de González como "arbitraria".

Previamente el Grupo Coen había hecho público que el boxeador, un sandinista y declarado "amigo" de la Policía de Nicaragua, solicitó el embargo de bienes de los inversionistas por un monto casi diez veces superior al que ambas partes habían acordado en 2017, en un contrato publicitario.

Según los empresarios, González reclama el pago por promover al Grupo Coen en tres peleas de campeonato mundial, por lo cual recibiría una propiedad valorada en 150.000 dólares más el 25 % del monto por gastos legales, sin embargo, aparentemente el boxeador no ha cumplido con su parte.

CERCANO DE ORTEGA

En una declaración pública, los inversionistas mostraron su preocupación por el caso, dado que González es cercano del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, líder del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y jefe supremo de la Policía Nacional, cuyos militantes son señalados de tomarse las tierras del Grupo Coen sin que aparentemente las autoridades defiendan el derecho de propiedad.

El Grupo Coen denunció que, desde el estallido social contra Ortega, en abril de 2018, "no han parado las medidas intimidantes y represivas en contra nuestra".

"Continúan tomadas por la fuerza más de 1.400 manzanas (9.862 hectáreas) de tierras productivas por (agrupaciones) paraestatales que en 2018 ingresaron armados y encapuchados a tomarse dichas propiedades, robando todos los bienes, maquinarias y equipos que había en ella, destruyendo pastos y cultivos, talando bosques de reforestación, y explotando sin ningún control", agregó.

Por su parte, AmCham consideró que la acción de González y el Poder Judicial contra los Coen "demuestra, nuevamente, el actuar del Estado en un país donde se cometen acciones arbitrarias en contra de sus ciudadanos, sus empresarios y colaboradores, su derecho a la propiedad privada y a la defensa legal y justa”.

El estallido contra Ortega en 2018 hizo que el Gobierno de Nicaragua y el sector privado rompieran relaciones, tras haber caminado juntos en el llamado "modelo de asociación público-privada", basado en los avances económicos y políticos, que según analistas se hizo insostenible porque dejó por fuera las necesidades reales de la población.

De acuerdo con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), más de 3.494 hectáreas de tierras en Nicaragua permanecen "intervenidas por parapoliciales y gentes afines al Gobierno".

Aunque González no alcanzaba en Nicaragua la misma popularidad lograda en países como México, esta decayó visiblemente tras mostrar su apoyo a Ortega a raíz del conflicto, que ha dejado cientos de muertos.

"Chocolatito" González venció el viernes pasado por votación unánime al mexicano Israel "Jiga" González y retuvo su faja de peso supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo.

Con la victoria llegó a 50 triunfos, 41 por "nocaut", con un par de reveses, mientras el "Jiga" sumó su cuarto fracaso con 25 triunfos, 11 por la vía rápida.