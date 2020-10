0-1. El Eibar sorprende a un espeso Sevilla

El delantero del Eibar Kike García (i) celebra su primer gol ante el Sevilla, durante el partido de Liga disputado en el estadio Sánchez Pizjuán.- EFE/José Manuel Vidal.

Sevilla, 24 oct (EFE).- Un gol de Kike García, a cuatro minutos del descanso, sirvió a un sólido Eibar para dar la sorpresa en el Sánchez-Pizjuán (0-1) y bajar a la tierra al Sevilla, muy espeso en todo el partido, sin ideas y que acusó el esfuerzo acumulado en sus últimos partidos, el último en la Champions ante el Chelsea (0-0).

Tras un primer tiempo muy igualado y con pocas ocasiones de gol, el Eibar, con un planteamiento estajanovista, de solidaridad y orden, halló el premio con el buen gol de Kike García, que controló a la perfección en el área un gran pase de Diop para fusilar al checo Tomas Vaclík, lo que dio paso a una segunda mitad en la que el Sevilla se volcó, pero sin claridad ni acierto.

Con cinco cambios en su once tras el desgaste y la buena imagen dada en el empate en casa del Chelsea (0-0) en la Champions, el Sevilla, con la novedad del meta checo Vaclík -no jugaba desde su lesión el 6 de julio precisamente con el Eibar-, precisaba volver a ganar en Liga tras dos jornadas sin hacerlo, en las que su rival logró un triunfo en Valladolid y un empate como local ante Osasuna.

Sin embargo, en un primer tiempo muy igualado, disputado y con escasísimas ocasiones de gol, el equipo de Julen Lopetegui se vio pronto incomodado por la presión adelantada del Eibar y, aunque tuvo más el balón, careció de ideas claras y fue incapaz de hallar vías para superar a un Eibar muy solidario, serio y muy solvente.

Tanto eclipsaron los azulgranas a un Sevilla desconocido, sin profundidad y que quizá pecó de desidia en algunas fases de esta mitad, que los andaluces sólo tuvieron una ocasión en un tiro de Munir en el 34 que despejó el meta serbio Marko Dmitrovic.

Mientras, el disciplinado Eibar, un rival incomodísimo por su presión, por su intensidad y por cómo corrió y peleó cada balón, siguió a lo suyo, fiel a las directrices de Mendilíbar.

El conjunto guipuzcoano encontró, además, petróleo en un gran pase del senegalés Pape Diop que permitió a Kike García sacar su condición de artillero y, tras un buen control en el área, hacer el 0-1 al fusilar a Vaclík a cuatro del descanso, sin opción alguna para el checo.

En la reanudación, el Sevilla y Lopetegui reaccionaron. El técnico vasco arriesgó primero dando entrada al extremo argentino Lucas Ocampos por el central Sergi Gómez y luego quemó casi todas las naves con Suso y Carlos Fernández por Óscar y En-Nesyri, y con el argentino Franco Vázquez y el holandés De Jong por Rakitic y Mumir.

Demasiada munición, aunque con resultados baldíos en una segunda mitad que fue muy diferente, en la que el Sevilla se volcó y tuvo más opciones antes un Eibar que se defendió con uñas y dientes, pero nunca encontró la forma, por acierto defensivo de un rival que se defendió a la perfección o por desatino de sus delanteros.

Así, En-Nesyri pudo empatar en el 50, pero erró al rematar alto a pase de Munir, quien tampoco acertó a marcar alguna opción, como Óscar Rodríguez, muy perdido en su primera titularidad, y ya en el tiempo añadido Carlos Fernández y Ocampos, quien falló incomprensiblemente al no atinar entrando desde el segundo palo.

Al final, se impuso el juego solidario y de contención del Eibar, justo ganador por su intensidad y sus agallas para aguantar el empuje de un Sevilla espeso y que acusó la resaca del empate en Stamford Bridge.

- Ficha técnica:

0 - Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Sergi Gómez (Ocampos, m.46), Diego Carlos, Acuña; Rakitic (De Jong, m.80), Gudelj; Munir (Franco Vázquez, m..80), Óliver Torres, Óscar Rodríguez (Suso, m.70); En-Nesyri (Carlos Fernández, m.70).

1 - Eibar: Dmitrovic; Pozo, Burgos, Oliveira, Arbilla; Kevin Rodrigues (Enrich, m.61), Diop, Sergio Álvarez, Bryan Gil (Pedro León, m.85); Kike García (Edu Expósito, m.73), Inui.

Gol: 0-1, M.41: Kike García.

Árbitro: José Luis González González (Comité Las Palmas). Amonestó por parte visitante a Kevin Rodrigues (m.44), al técnico José Luis Mendilíbar (m.45) y a Edu Expósito (m.74).

Incidencias: Partido de la séptima jornada de LaLiga Santander, disputado a puerta cerrada en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Césped en buen estado.

Curri Carrillo