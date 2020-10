Zidane, sencillo y natural; Koeman, contenido y directo

El técnico francés del equipo blanco, Zinedine Zidane. EFE/JuanJo Martín./Archivo

Madrid, 23 oct (EFE).- El estudio 'El clásico, más allá de las palabras' analiza cómo los entrenadores de Real Madrid y FC Barcelona afrontan el reto comunicativo en cada conferencia de prensa y destaca el "tono sencillo y natural" del francés Zinedine Zidane y la necesidad del holandés Ronald Koeman de utilizar un estilo "directo".

'El clásico, más allá de las palabras' ha examinado las más de 30 ruedas de prensa que ambos técnicos han protagonizado desde el inicio de la pretemporada y se centra en la trascendencia de sus discursos y respuestas, así como en el significado de sus reacciones a través de la interpretación de su lenguaje corporal, según apunta en un comunicado la empresa que lo ha realizado, 'Comunicar es Ganar'.

De Zidane apunta que "utiliza un tono sencillo, natural (orgánico). No pretende grandes objetivos con sus ruedas de prensa; y eso es bueno porque no genera picos". Una actitud que desprende tranquilidad y normalidad en su discurso.

Por su parte, del técnico holandés establece la conclusión que, "a diferencia de la llegada de Quique Setién, más grandilocuente y generosa en sonrisas, la de Koeman es mucho más contenida y directa. Es consciente del momento en el que llega a la institución"

Además, 'El clásico, más allá de las palabras' da importancia a cómo las comparecencias virtuales han condicionado los discursos: "La pandemia y la no presencia de periodistas en las propias salas de prensa ha condicionado la comunicación y puesta en escena de ambos técnicos, cuyos mensajes tienden ahora a ser más directos y concisos", analiza.