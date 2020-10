Trump mantiene compostura pero gana poco terreno a Biden

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump mantuvo una postura más compuesta y disciplinada en el debate del jueves por la noche, en un marcado contraste con el caos y la furia que definió su primer enfrentamiento con el candidato demócrata, Joe Biden.

Pero pese al reconocimiento de que el presidente participó en un intercambio de opiniones más civilizado, y tal vez incluso convenció a algunos escépticos, hubo pocas razones para pensar que había logrado el tipo de victoria dramática que tanto necesitaba para dar un giro a su campaña que, según las encuestas, está perdiendo.

Los partidarios de Trump habían pasado más de una semana atacando los negocios en el extranjero del hijo de Biden, Hunter, pero Trump no logró convertirlo en un tema relevante al estar junto a Biden durante el debate presidencial final en Nashville. Biden logró devolverle la pelota a Trump al hacer referencia a noticias que mostraban que la compañía del presidente tenía una cuenta bancaria en China, no él.

Los mejores momentos de Biden ocurrieron cuando se resistió a morder el anzuelo ante las acusaciones de Trump de corrupción. Ello llevó a Biden a criticar a Trump por no emitir una sola declaración de impuestos. “¿Qué está escondiendo?”, dijo Biden.

El ex vicepresidente estuvo menos seguro en otras partes del debate. Presionado por Trump, pareció respaldar la eventual eliminación de la industria del petróleo. Trump aprovechó de inmediato el comentario de Biden para ganar votantes en la importante Pensilvania, donde la posición de Biden a la reducción del fracking le gana pocos seguidores en un estado donde el sector emplea a miles de personas.

Tras el caos de diálogo cruzado y encono del primer debate, esta sesión fue notable por su contenido, y los votantes pudieron ver los argumentos finales de los dos hombres sobre casi todos los temas -el coronavirus, la inmigración, las relaciones raciales- y ver la clara elección que enfrentan a menos de dos semanas para los comicios.

Trump se apuntó tantos cuando resucitó partes de su personalidad que le valieron seguidores en 2016, resaltando su condición de figura externa frente a los 47 años de vida pública de Biden. Y sobre el coronavirus, Trump acusó a Biden de apoyar nuevos cierres económicos que han aplastado la economía estadounidense.

Una encuesta instantánea de CNN sobre el debate mostró que el 53% de los encuestados pensaba que Biden había prevalecido, frente al 39% de Trump, un resultado que refleja aproximadamente la posición actual del presidente en las encuestas. En general, los encuestados no mostraron ningún cambio en la forma en que concebían la favorabilidad de los candidatos.

Nota Original:Trump Keeps Cool in Debate Yet Gains Little Ground on Biden

