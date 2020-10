Trump informa que Israel y Sudán alcanzan un acuerdo de paz

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que Israel y Sudán habían alcanzado un acuerdo de paz, luego de que su Administración ayudara previamente a negociar acuerdos entre el Estado judío y Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

“El Estado de Israel y la República de Sudán acordaron hacer la paz”, dijo Trump a la prensa en la Oficina Oval, donde dijo que había hablado por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y dos líderes sudaneses.

“Eso es paz en el Medio Oriente sin derramamiento de sangre”, agregó Trump.

El anuncio sigue a meses de discusiones entre funcionarios estadounidenses y el Gobierno de transición de la nación norafricana, donde el dictador de larga data Omar al-Bashir fue derrocado el año pasado. Netanyahu también se reunió con el líder de facto de Sudán, Abdel Fattah al-Burhan, en Uganda en febrero, lo que generó especulaciones sobre un cambio en Jartum.

Impulsados por Trump, que está ansioso por anotar victorias en política exterior antes de las elecciones del 3 de noviembre, Emiratos Árabes Unidos y Baréin firmaron el mes pasado en la Casa Blanca acuerdos históricos reconociendo a Israel.

La Administración Trump y Emiratos Árabes Unidos ahora están en conversaciones para vender al país árabe el avión de combate más avanzado de Estados Unidos, el F-35.

Nota Original:Trump Says Israel and Sudan Reach Peace Accord, After UAE Deal

