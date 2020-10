Tesla retira unos 30.000 vehículos importados en China

(Bloomberg) -- Tesla Inc. va a retirar del mercado unos 30.000 Model S y Model X importados en China debido a problemas de amortiguación, un revés para el fabricante estadounidense justo cuando se enfrenta a una creciente competencia en el mayor mercado automotriz del mundo.

La compañía está retirando del mercado vehículos fabricados entre el 17 de septiembre de 2013 y el 15 de enero de 2018, según un comunicado de la Administración Estatal de Regulación de Mercado el viernes. Hay dos defectos de amortiguación diferentes, y algunos de los vehículos retirados del mercado podrían tener ambos, según la autoridad.

Un representante de Tesla en China rehusó hacer comentarios.

La retirada se aplicará a la mayor parte de los vehículos importados que la compañía vendió en China en los últimos años. Tesla comenzó a fabricar vehículos en Shanghái a principios de 2020, y desde entonces, las ventas de modelos importados solo han sido generalmente de varios cientos de vehículos al mes.

Los problemas de calidad, como incendios causados por defectos de batería, podrían dañar la percepción de los consumidores acerca de los vehículos eléctricos. Fabricantes como Hyundai Motor Co., Ford Motor Co. o BMW AG han sido objeto de informaciones sobre incendios de vehículos eléctricos en las últimas semanas.

La fábrica de Shanghái ha ayudado a Tesla a crecer en China, y la compañía ha dicho que tiene capacidad para producir 200.000 vehículos al año en la instalación. Los registros mensuales de vehículos Tesla fabricados en el país han estado en el rango de 11.000 durante varios meses, y cayeron a 10.881 en septiembre, según datos de la red de información automotriz de China.

Nota Original:Tesla Is Recalling About 30,000 Imported Vehicles in China

