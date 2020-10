Sandinistas proponen reforma constitucional para establecer cadena perpetua

En la imagen, el diputado opositor Maximino Rodríguez. EFE/Jorge Torres./Archivo

Managua, 22 oct (EFE).- El grupo parlamentario del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) presentó este jueves una iniciativa de reforma parcial a la Constitución para establecer la cadena perpetua para "crímenes de odio" en el país centroamericano.

El proyecto, rubricado por los 70 diputados sandinistas y sus aliados en la Asamblea Nacional, propone reformar el artículo 37 de la Carta Magna que fija en 30 años la pena máxima en Nicaragua, dijo a periodistas el diputado opositor Maximino Rodríguez.

Ese artículo establece que "no se impondrá pena o penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de 30 años", límite que sería derogado con la reforma constitucional, explicó.

El Gobierno, a través de su vicepresidenta, Rosario Murillo, anunció el mes pasado que orientaron "penalizar con prisión a cadena perpetua a quienes cometan estos delitos que tipificamos crímenes de odio, crueles, aberrantes, humillantes y denigrantes que no corresponden a la cultura nicaragüense".

Murillo puso como ejemplos de "crímenes de odio" el asesinato de dos niñas de 12 y 10 años, así como el de dos mujeres, ocurrido en septiembre, aunque no estableció una definición, lo que ha causado el rechazo de diversos sectores del país, que consideran puedan usar esa figura con fines políticos.

"NUEVA MODALIDAD DE REPRESIÓN"

Grupos opositores han dicho que esa propuesta de cadena perpetua, más la ley de ciberdelitos, y la de agentes extranjeros, "son claras muestras de la radicalización de la represión y el cierre de los espacios políticos por una dictadura cada vez más represiva y violatoria de los derechos de los nicaragüenses".

La Coalición Nacional, que se ha presentado como la gran fuerza política que enfrente al sandinista Ortega en las elecciones de 2021 en Nicaragua, las ha catalogado como una "nueva modalidad de represión" en el marco de la grave crisis que vive el país desde abril de 2018.

Según esa coalición opositora, el Ejecutivo sandinista está promoviendo leyes que serán usadas contra sus oponentes, críticos y prensa independiente, con el fin de intimidar, acallar y neutralizar la disidencia y las voces críticas.

"Hay unos cuantos pelagatos que se oponen a la cadena perpetua para los criminales y por algo será", respondió entonces Murillo, esposa del presidente del país, Daniel Ortega.

Los sandinistas han levantado firmas a favor de que se apruebe la reforma parcial a la Constitución y una enmienda al Código Penal para que se permita aplicar la prisión perpetua a los asesinos de niños y mujeres.

CONFORMAN COMISIÓN ESPECIAL

Rodríguez dijo que la Junta Directiva del Parlamento propuso hoy mismo el nombre de los diputados que integrarán la comisión especial que se encargará de consultar, estudiar y dictaminar esa propuesta.

La misma quedó integrado por seis diputados, tres del FSLN, dos del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y uno de los grupos minoritarios, quienes serán presentado el martes próximo ante el pleno, que tendrá que ratificarla.

Esa comisión tendrá un plazo de 60 días para presentar un dictamen, aunque por tratarse de un sólo artículo, dijo Rodríguez, puede llevar menos tiempo.

Expertos constitucionalistas han explicado que, para establecer la cadena perpetua, se debe hacer una reforma a la Constitución, misma que, según el proceso legal, debe ser solicitada por el presidente o por un 30 % de los diputados de la Asamblea Nacional, pasar una etapa de revisión de 60 días a cargo de una comisión especial.

Posteriormente debe obtener la mayoría calificada de votos en dos legislaturas, que los reúnen los sandinistas, más reformas al Código Penal.