Presidente de México pide a banco central seguir rebajando tasas

(Bloomberg) -- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el viernes que el banco central debe recortar aún más las tasas de interés para ayudar a reactivar la economía, incluso cuando un aumento en la inflación está desacelerando un ciclo de flexibilización y podría terminar con él.

Los dichos de López Obrador eran una respuesta a los comentarios del lobby bancario del país, que decía que muchas personas no quieren pedir dinero prestado porque les preocupa gastar durante una recesión.

“No dejan de estar altas las tasas de interés”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina del viernes. “Las está bajando el Banco de México, pero tiene que bajar más todavía para que la gente solicite los créditos”.

La directriz del presidente es inusual dado que la Constitución considera que el banco central es autónomo, pese a que no es la primera vez que hace tales comentarios. Pero es especialmente delicado ahora que la inflación se ha acelerado y superó el rango objetivo superior del banco central, dejándolo con poco margen para seguir recortando los costos de endeudamiento a pesar de las expectativas de los economistas de que México sufrirá la recesión más profunda desde la Gran Depresión.

Si bien López Obrador ha dicho previamente que le gustaría que los encargados de política monetaria reduzcan las tasas, antes de eso había aseverado que respetaba la autonomía de Banxico, algo que no hizo esta vez.

El jueves se publicaron datos que muestran que la inflación en la primera quincena de octubre superó todos los pronósticos menos uno en una encuesta de Bloomberg, alcanzando 4,09%. El objetivo inflacionario del banco central es de 3%, más o menos un punto porcentual.

El banco central, conocido como Banxico, ha recortado las tasas de interés en 4 puntos porcentuales desde el año pasado a 4,25%, pero ha estado dando cada vez más señales de una pausa en su ciclo de flexibilización récord en medio del repunte de la inflación y los riesgos para el peso debido a la volatilidad global y las preocupaciones sobre las políticas económicas de López Obrador.

Dos miembros de la Junta de Gobierno de Banxico, encargada de fijar las tasas, estimaron que es probable que el banco haya agotado su margen para bajar las tasas, otros dos miembros pensaron que hay margen para más recortes y uno estuvo en el medio, mostraron las minutas de su última reunión.

El presidente también dijo que las instituciones financieras del país deberían bajar más las tasas de interés. Los bancos mexicanos están otorgando préstamos, pero las personas y las empresas están siendo cautelosas a la hora de solicitar nuevos préstamos, dijo el jueves Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

A principios de esta semana, Ricardo Monreal, el líder de la mayoría en el Senado que representa al partido de López Obrador, presentó un nuevo proyecto de ley que exige que el banco central y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de la nación aumenten la supervisión de las comisiones bancarias y las tasas de interés.

El proyecto de ley fue mucho menos estricto que la legislación presentada por Monreal a fines de 2018 para recortar más de una docena de comisiones bancarias, que habían hundido los precios de las acciones de los bancos del país.

