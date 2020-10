Portaltic.-Xbox prepara un dispositivo para jugar en 'streaming' directamente desde el televisor

MADRID, 23 (Portaltic/EP)



Xbox prepara un nuevo dispositivo de 'hardware' complementario a sus suscripciones Xbox Game Pass que permitirá jugar a videojuegos en 'streaming' directamente desde el televisor, como ha adelantado el CEO de la compañía, Phil Spencer, en una entrevista.



Las suscriptores de Xbox Games Pass pueden jugar a videojuegos en 'streaming' del catálogo del servicio xCloud, que por el momento permite utilizar como dispositivos tanto las consolas Xbox como ordenadores Windows y móviles Android, con funciones como continuar las partidas de forma automática.



Ahora, Xbox prepara un dispositivo de 'hardware' adicional que no requerirá del uso de consola para jugar en el televisor, sino que podrá usarse para jugar directamente desde la pantalla y será compatible con los mandos de consola.



"Creo que vamos a ver dispositivos de precio más bajo como parte de nuestro ecosistema cuando pensamos en reproductores de 'streaming' para televisores y otras soluciones para las personas que simplemente quieran conectar su televisor y jugar con xCloud", ha asegurado Spencer en una entrevista a Stratechery recogida por The Verge.



De esta manera, este nuevo reproductor de 'streaming' para televisores, similar a los Chromecast de Google, estaría incluido como parte de las suscripciones de Xbox Game Pass, como ha adelantado Spencer.



No es la primera vez que Xbox trabaja en reproductores de videojuegos para televisores, ya que en 2016 la compañía estadounidense canceló su proyecto de dispositivos de streaming Xbox TV, que nunca llegó a anunciarse oficialmente, como recoge Windows Central.



Asimismo, Spencer ha asegurado también que Xbox trabaja en nuevas suscripciones Xbox Games Pass, como una conocida como 'Platinum', con acceso garantizado a nuevo 'hardware' de la compañía, que se añadirá a las suscripciones Xbox All Access, ya anunciadas, que incluyen las consolas Xbox Series X y S y que se lanzarán en 2021.