Portaltic.-La barra de tareas de Windows 10 integra el acceso directo a las videollamadas de Meet Now en Skype

23/10/2020 Meet Now en Skype. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MICROSOFT



MADRID, 23 (Portaltic/EP)



Microsoft ha comenzado a probar la integración en la barra de tareas del sistema operativo Windows 10 de la función de videollamadas rápidas Meet Now de su aplicación Skype, lo que permite iniciar una reunión en apenas dos clics.



Meet Now es una función que Microsoft incorporó en su app de videollamadas Skype el pasado mes de abril, que permite que los usuarios lleven a cabo llamadas reduciendo el número de clics. Es compatible con otros servicios, lo que evita tener que instalar aplicaciones adicionales para hacer videollamadas si uno de los contactos no cuenta con Skype.



Ahora, Microsoft ha comenzado a difundir entre los probadores de software una actualización de las versiones de Windows 10 de marzo y septiembre de 2019 en la que Meet Now se introduce directamente en la barra de tareas del sistema.



Esta integración acorta aún más el proceso de comenzar una videollamada en Meet Now y lo reduce solamente a dos clics, como ha informado Microsoft a través de su página de soporte. La integración en la barra de tareas de Windows 10 tendrá lugar "en las próximas semanas".



Meet Now es una función gratuita y permite tener reuniones de hasta 24 horas, sin necesidad de que se los usuarios se identifiquen, y permite generar enlaces que se comparten para invitar a otros participantes.