Portaltic.-El tour 'ASLAN Live!' llega a Andalucía poniendo el foco en la tecnología para reducir el impacto de la crisis

23/10/2020 Tour 'ASLAN Live!' en Andalucía POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ASLAN



MADRID, 23 (Portaltic/EP)



El tour 'ASLAN Live!' llega a Andalucía poniendo el foco en la tecnología para reducir el impacto de la crisis y desarrollar empresas y regiones más competitivas. Unas jornadas que se celebran online debido a las circunstancias actuales y que trasladará experiencias reales de directores de tecnología de grandes compañías y de la administración pública.



Durante tres jornadas, entre el 28 y el 30 de octubre, la Asociación quiere dar a conocer las experiencias y retos de IT Managers en compañías andaluzas y de los responsables de la estrategia digital en la región, así como de proveedores tecnológicos asociados de ASLAN, con el objetivo de "contribuir a impulsar empresas más resilientes apoyadas en sus infraestructuras digitales".



"Los espacios de trabajo digitales, las infraestructuras híbridas o la capacidad de análisis datos están permitiendo a grandes y pequeñas organizaciones en Andalucía reducir el impacto de la crisis de la Covid-19", explican los organizadores del evento, en el que también se celebrarán conferencias sobre las últimas tendencias tecnológicas en innovación IT y ciberseguridad.



"El presente y futuro de las empresas, ahora más que nunca, está condicionado por su agilidad en adoptar nuevas capacidades y procesos apoyados en su apuesta tecnológica", añade Ricardo Maté, presidente de ASLAN.



El registro a la Andalucía ASLAN Week es gratuito (www.aslan.es/AndaluciaWeek) y está apoyada por Arsys, BlackBerry, CambiumNetworks, Crayon IT, Citrix, Eset, Flytech, Nfon, IaaS365 y Sophos Iberia. Asimismo, contará con intervenciones de representantes de la Junta de Andalucía, González Byass, Prodiel, CIC Cartuja, Emasa, Ayuntamiento de Málaga, SP Group, Matsa Mining y GRI Towers, entre otros.



El tour 'ASLAN Live!' continuará en Euskadi, del 11 al 13 de noviembre, y en Baleares, del 25 al 27 de noviembre. La asociación espera la participación de más de 2.000 profesionales en estas jornadas, enmarcadas bajo el título 'Digitalización es Futuro'.