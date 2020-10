Perú se acerca a 880.000 casos y 34.000 fallecidos por la covid-19

Las casos totales llegaron a 879.876, tras sumarse otros 1.121 detectados en las últimas 24 horas y 1.870 en los últimos siete días, mientras que los decesos ascendieron a 33.984, con otras 47 fallecimientos, la cifra más baja desde el pasado 26 de abril. EFE/Sergi Rugrand/Archivo

Lima, 22 oct (EFE).- Perú, el noveno país más afectado por la covid-19 y el primero en tasa de mortalidad a nivel global, se acercó este jueves a los 880.000 infectados y 34.000 fallecidos desde que la pandemia llegó al país, en marzo pasado.

Sin embargo, la cifra de casos activos también bajó la marca de los 50.000, con lo que se ratificó la tendencia a un descenso sostenido de la epidemia en la nación andina.

Las casos totales llegaron a 879.876, tras sumarse otros 1.121 detectados en las últimas 24 horas y 1.870 en los últimos siete días, mientras que los decesos ascendieron a 33.984, con otras 47 fallecimientos, la cifra más baja desde el pasado 26 de abril.

El Ministerio de Salud (Minsa) agregó que los recuperados totales también ascendieron a 796.719, luego de que otras 3.827 personas fueran dadas de alta en centros médicos o terminaran su período de cuarentena domiciliaria.

De esa manera, actualmente en Perú hay 49.173 casos activos de la enfermedad, de los cuales 5.656 están hospitalizados y 1.092 de ellos en unidades de cuidados intensivos (UCI).

SIN ACUERDO CON AZTRAZENECA

Este jueves, el Gobierno peruano anunció que decidió no suscribir un acuerdo vinculante con el laboratorio británico AstraZeneca, que trabaja para obtener la potencial vacuna contra la covid-19, por haber recibido "poca información" sobre sus ensayos clínicos.

"Todos los países están dispuestos a correr cierto riesgo frente a una vacuna de emergencia, pero tampoco podemos correr mucho riesgo", remarcó la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, tras indicar que las pruebas de AztraZeneca ya registraron dos casos de mielitis transversa en sus ensayos clínicos desarrollados en el Reino Unido.

El Minsa también recordó que un voluntario del ensayo de esta vacuna falleció en Brasil, "aunque no se ha informado si recibió el antídoto del coronavirus o un placebo".

VACUNACIÓN VOLUNTARIA

Mazzetti anunció, por otra parte, que la vacunación contra el virus SARS-CoV-2, no será obligatoria y que, cuando llegue el momento, las personas decidirán si se la aplican o no.

"Es obligación del Estado vacunar. Si las personas no desean vacunarse, no se vacunan", añadió tras asegurar que el Ministerio de Salud no ha presentado ninguna solicitud ni propuesta para que la campaña de inmunización sea obligatoria.

La ministra detalló que el Ejecutivo solo ha presentado un proyecto de ley para que el registro de las vacunas de emergencia sea condicionado por un año, de tal manera que si se presentan evidencias de su poca efectividad o seguridad, se puedan retirar.

REINICIO TOTAL DE ACTIVIDADES

Por su parte, el primer ministro de Perú, Walter Martos, anunció que el Gobierno prevé reabrir el total de las actividades económicas y de entretenimiento del país entre noviembre y diciembre próximo, en consideración a la caída de las cifras de contagios.

"Estamos prácticamente a 98 % de la economía funcionando, queda poco margen, esperemos que esté funcionando totalmente a fines de este año o en los primeros meses del próximo", declaró Martos en una reunión virtual con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

El primer ministro señaló que siete meses después de iniciado el contagio de la covid-19 en el país, los decesos han caído a entre 60 y 70 diarios, pero el Gobierno piensa "que esta cantidad debe bajar".

SEGUNDA OLA MENOS DURA

Martos agregó que "probablemente haya una segunda ola" de la epidemia en el país, aunque dijo que las autoridades piensan "que va a ser un tanto diferente a lo ocurrido en Europa".

Mencionó como uno de los factores al número de personas inmunes, que en Europa solo alcanzó el 5 % antes de la segunda ola de contagios, mientras que en Perú ha llegado al 35 % de la población.

A pesar de ello, el primer ministro recordó que su país aún tiene "entre 70 y 65 % susceptibles a ser contagiados y, si hay descuido en la protección personal, hay factibilidad de que haya una segunda ola, pero no será tan drástica como en Europa".

Esta posición fue respaldada por el médico infectólogo Leslie Soto, quien declaró en el Canal N de televisión que una eventual segunda ola de contagios en el país será menor porque el mayor número de personas ya contagiadas generará un rebrote bajo.

"Va a aumentar un poco la cantidad de casos, esperemos que sea menor, pero aparentemente va a ocurrir", acotó antes de decir que la principal preocupación deben ser las personas que han permanecido en sus domicilios y saldrán ahora, además de los viajeros entre Lima y el interior del país y los que llegan del extranjero.