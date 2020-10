Nueva York contesta a Trump: la única "ciudad fantasma" será Mar-a-Lago

Fotografía de archivo cedida por la Alcaldía de Nueva York donde aparece su alcalde Bill de Blasio. EFE /Ed Reed /Alcaldía de Nueva York

Nueva York, 23 oct (EFE).- El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, negó hoy que la metrópolis se haya convertido en una "ciudad fantasma", como dijo este jueves el presidente Donald Trump, y respondió que la única ciudad fantasma "será Mar-a-Lago cuando el mandatario pierda las elecciones y se jubile" a ese centro vacacional propiedad de la Organización Trump y su segundo hogar.

"Si van y miran lo que ha pasado en Nueva York, es una ciudad fantasma. Miren lo que está pasando. Se está muriendo", exclamó Trump en el debate presidencial celebrado en Nashville (Tennessee) al criticar las políticas de confinamiento por la pandemia de covid-19 impuestas en ciudades como Nueva York y que defiende su rival, el demócrata Joe Biden.

En una entrevista esta mañana en MSNBC, De Blasio contestó a Trump: "Los neoyorquinos están probando que esta ciudad va a resurgir con fuerza y la única ciudad fantasma que va a ser, déjame que le diga, va a ser Mar-a-Lago después de las elecciones, cuando Donald Trump se vea forzado a jubilarse allí".

De Blasio, que alardea de su animadversión a Trump, dijo que lo único que intenta conseguir el presidente con esas declaraciones es desviar la atención sobre la mala gestión del gobierno federal desde la llegada de la pandemia a Estados Unidos la pasada primavera y que ha dejado ya más de 223.000 muertos en el país, casi 33.400 de ellos en el estado de Nueva York.

Nueva York fue el epicentro de la pandemia durante la primavera, pero se ha ido recuperando progresivamente tras las medidas de cierres de comercios, colegios, restaurantes y oficinas y las limitaciones a las congregaciones de gente.

No obstante, esas medidas, conjugadas con el fuerte impacto de la covid-19, que llevó a colapsos hospitalarios, ha hecho que muchas familias decidieran abandonar la ciudad temporal o definitivamente y han llevado a la quiebra a varios miles de pequeños negocios.

Con la reapertura de restaurantes, comercios y colegios, la ciudad ha comenzado a recuperar la normalidad, aunque no tiene la vitalidad de antaño, en parte porque no la recorren las multitudes de turistas y oficinistas que antes de la pandemia abarrotaban sus calles.