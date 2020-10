Navarros frente al centenario de Osasuna

El técnico de Osasuna, Jagoba Arrasate. EFE/JuanJo Martín./Archivo

Pamplona/Bilbao (España), 23 oct (EFE).- El Athletic encara el choque ante Osasuna liderado por un ADN ofensivo completamente navarro tras la llegada de Alex Berenguer, jugador salido de Tajonar que ha arribado en Bilbao con el santo de cara ya que marcó en su debut en San Mamés y como titular del equipo rojiblanco.

Junto al nuevo fichaje, se espera en el once inicial de Gaizka Garitano a otro navarro formado en Osasuna, Raúl García; a un navarro desde niño en Lezama, el capitán Iker Muniain; y a un bilbaíno criado en el barrio pamplonés de la Rochapea, Iñaki Williams, llegado al Athletic del Pamplona en edad juvenil.

Estos argumentos se cruzan en la pretensión de Osasuna de lograr una victoria sobre los leones en la fecha en la que se conmemora el centenario de la fundación del club.

Aún dispone de otro delantero más del viejo Reino el Athletic. El joven Oihan Sancet, quien ya fue titular la temporada pasada en El Sadar en su mejor actuación en el primer equipo bilbaíno sirviendo el balón a Williams para que marcase el 0-1.

También tuvo un papel destacado en ese choque el exosasunista Kenan Kodro, quien marcó el gol de la victoria, el 1-2 que acabó con la impresionante racha de Osasuna de 31 partidos sin perder en casa. El donostiarra, no obstante, se presume baja segura tras tener que ser operado la semana pasada de una lesión en una mano.

Oscar de Marcos es la otra ausencia por lesión en un Athletic que se espera similar, si no el mismo, que ganó convincentemente en la última jornada al Levante en San Mamés (2-0) en su mejor partido de lo que va de curso.

Un triunfo que sacó al conjunto rojiblanco de los puestos de descenso y tranquilizó un tanto un entorno rojiblanco revuelto también en lo institucional tras el no fichaje de Fernando Llorente.

Si Garitano hace algún cambio sería el regreso de Yuri Berchiche tras su confinamiento de los últimos días por un positivo por covid-19. Aunque la buena actuación de Mikel Balenziaga frente al Levante puede hacer que el técnico de Derio se tome con calma el regreso de Yuri, quien, aunque es una pieza clave en su equipo, no se incorporó al trabajo junto a sus compañeros hasta este jueves.

De haber otro sería la entrada en ataque del joven Jon Morcillo, una de las mejores noticias en un Athletic que no está teniendo muchas, o incluso del mismo Sancet.

Porque por detrás de ellos, a la espera de la decisión de Garitano con Yuri, parecen fijos de inicio Unai Simón bajo palos; Ander Capa, Yeray Álvarez e Iñigo Martínez en defensa y Dani García y Unai López en el doble pivote.

Osasuna no gana en El Sadar a los rojiblancos desde el año 2012, por lo que el Athletic es una de las bestias negras del conjunto navarro. Los de Bilbao cortaron la racha histórica de 31 partidos sin perder de los rojillos en su estadio la pasada temporada.

Jagoba Arrasate ha reconocido que los últimos duelos ante el Athletic en casa “no han sido buenos” y ha asegurado que este sábado sacará un once “competitivo” para hacer frente a un equipo al que, al igual que Osasuna, “le gusta jugar en campo rival”.

Cien años no se cumplen todos los días, y Osasuna quiere brindar a su fiel afición tres puntos que hagan olvidar los últimos duelos ante los bilbaínos en los que los rojillos han cosechado cuatro derrotas en las últimas cuatro visitas de los vascos.

Qué mejor momento para romper esa mala estadística que esta oportunidad, una jornada en la que Osasuna presentará el himno de su centenario, "La voz de una afición", que será interpretado por Serafín Zubiri en los prolegómenos del partido.

Los de Arrasate llegan al importante duelo después de cosechar un empate a cero ante el Eibar en la última jornada liguera. Arrasate perdió al delantero argentino Calleri por lesión para el duelo ante el Athletic.

Por otro lado, el técnico osasunista recupera a uno de sus hombres de confianza, Roberto Torres, que vuelve a una convocatoria después de caer lesionado ante Levante el 27 de septiembre. Podría ser de la partida inicial bien pegado a la banda derecha o bien por el centro acompañando a un Oier se mostró ilusionado y convencido de lograr tres puntos.

Arrasate solo cuenta con dos delanteros para este partido (Adrián y Enric Gallego), por lo que no es descartable que el preparador ponga arriba a Rubén García para acompañar a alguno de los dos artilleros.

En medio campo Oier es indiscutible y el de Estella podría estar acompañado por Íñigo Pérez, exjugador del Athletic que ha desarrollado sus mejores partidos por delante de la defensa. Moncayola no podrá estar ante los leones por la tarjeta roja que vio ante el Eibar, al igual que Torró, que continúa con su lesión muscular.

- Alineaciones probables:

Osasuna: S. Herrera; Roncaglia, Aridane, David García, Juan Cruz; Roberto Torres, Oier, Íñigo Pérez, Kike Barja; Rubén García y Adrián.

Athletic de Bilbao: Unai Simón; Capa, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Unai López; Muniain, Raúl García, Berenguer; y Williams.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear)

Estadio: El Sadar

Hora: 16:30 GMT

----------------------------------------------------------------

Puestos: Osasuna (11º, 7 puntos), Athletic (14º, 6 puntos)

La clave: Osasuna tan solo cuenta con dos delanteros para estar partido.

El dato: Osasuna no gana a los leones en casa desde el 11 de marzo de 2012.

La frase: “Mañana podemos hacer feliz a un montón de gente”, Jagoba Arrasate.