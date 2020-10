México.- Televisa afirma que las declaraciones del Papa sobre homosexuales fueron hechas en su entrevista, pero niega tener vídeo

ROMA, 23 (EUROPA PRESS)



La cadena de televisión Televisa ha asegurado que los comentarios del Papa sobre los derechos legales de los homosexuales, que acabaron incluidos en el documental 'Francesco' estrenado este miércoles en el Festival Internacional de Cine de Roma y cuyo origen ha sido puesto en duda, fueron hechas en el contexto de una entrevista concedida a su corresponsal en el Vaticano en mayo de 2019, si bien desde la cadena mexicana han matizado que "no tuvo (o tiene) vídeo de esas declaraciones".



"El Papa hizo esos comentarios en una entrevista con la corresponsal de Televisa en el Vaticano, dijo Teresa Villa, portavoz de la televisión mexicana", según ha reportado el diario New York Times. No obstante, en la cuenta oficial de Twitter de Televisa han negado que hayan tenido acceso al vídeo completo de esas declaraciones.



"@Forbes_Mexico no verifica e inventa información. Otros medios serios han reportado (como @AP) que Televisa no tuvo (o tiene) vídeo de esas declaraciones", ha señalado la cadena mexicana en un tweet recogido por Europa Press en respuesta a una información en la que se asegura que ellos mismos habían procedido a la eliminación de las palabras del Papa en las que defendía que hay que hacer "una ley de convivencia civil" porque los homosexuales "tienen derecho a estar cubiertos legalmente".



Las palabras del Papa aparecieron por primera vez en el documental 'Francesco', si bien se ha constatado que el director Evgeny Afineevsky las extrajo del archivo del Centro Televisivo del Vaticano (CTV) al que tuvo acceso pleno durante casi dos años.



El órgano televisivo del Vaticano fue el encargado, como es habitual en las entrevistas televisivas del Papa, de registrar y remitir el bruto de la grabación a Televisa en 2019. Esto ha sido interpretado por algunos medios de comunicación como una sospecha en torno a una posible censura del Vaticano a las palabras del Santo Padre. La oficina de comunicación del Vaticano no se ha pronunciado al respecto.



"Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de una familia a nadie, ni hacerle la vida imposible por eso", defendió el Papa. "Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso", agregó en un fragmento del documental.



El primero en poner en duda que las palabras del Papa fueran una entrevista a Afineevsky fue el director de la revista afiliada a los jesuitas 'La Civiltà Cattolica', Antonio Spadaro, que en declaraciones a TV2000 de la conferencia episcopal italiana aseguró que el documental 'Francesco' contenía varios cortes extraídos "de una entrevista a Valentina Alazraki, una periodista mexicana, y en el interior de esta el Papa habla del derecho a la tutela legal de las parejas homosexuales, pero sin incidir en la doctrina".



Con sus declaraciones, el Papa no se refiere en ningún momento a que las tutelas legales de los homosexuales puedan ser equiparados al matrimonio católico. De hecho, no se trata de un cambio en la doctrina de la Iglesia católica que considera los actos homosexuales, según el Catecismo de la Iglesia Católica como intrínsecamente desordenados (cf. CIC 2357). En este sentido, el Papa habla sobre la gestión civil de parejas que de hecho ya están conviviendo.