Messi, a reencontrarse con el gol en un clásico

El delantero argentino del Barcelona Leo Messi. EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

Barcelona, 23 oct (EFE).- Cuando mañana sábado (16.00 horas) el argentino Lionel Messi salte al tapete del Camp Nou para disputar su clásico 44, encadenará dos años, cinco meses y dieciocho días sin marcarle un gol al Real Madrid, una de sus víctimas favoritas.

El jugador que más tantos ha anotado en la historia de los clásicos (26) no ha visto puerta ante el eterno rival en los últimos cinco duelos.

El último gol del delantero rosarino al Real Madrid se remonta al 6 de mayo de 2018, en el partido de la 36ª jornada de la Liga que acabó en tablas (2-2).

Una sequía en los últimos cinco clásicos que coincide con la marcha de Cristiano Ronaldo al Juventus. Desde que el portugués no juega en la Liga, Messi no ve portería ante el eterno rival.

En los últimos cinco duelos contra el club blanco en los que Messi ha participado, su equipo ha ganado en tres ocasiones, todas ellas en la temporada 2018-19, mientras que la temporada pasada, que el Real Madrid acabó levantando el título de liga, cosechó un empate y una derrota.

Intentará el argentino acabar con su sequía ante el eterno rival en un inicio de temporada en el que todavía no ha destacado como goleador.

Ha disputado el capitán azulgrana todos los minutos (360) en la Liga y ha anotado un único gol, de penalti, ante el Villarreal en el estreno liguero de los azulgrana en la tercera jornada.

Una media de 0,25 goles por partido que contrasta con el promedio de 0,75 tantos (25 dianas en 33 partidos) que registró el curso pasado, cuando se convirtió en máximo goleador liguero por séptima vez.

A Messi le queda un año de contrato con el Barça y, de no renovar y no repetirse un Barça-Real Madrid en la Copa del Rey o en la 'Champions, este podría ser el último clásico en el Camp Nou, que presentará una imagen insólita, con las gradas vacías por la situación sanitaria.

El sábado, el 'crack' de Rosario tiene la oportunidad de escribir uno de los últimos capítulos de sus duelos contra el Real Madrid y romper una racha que dura más de 900 días.

En los clásicos suma 26 goles: 18 tantos en Liga, 2 en la Liga de Campeones y otros 6 en la Supercopa de España. Nadie ha marcado más que él. Ni Di Stéfano (18), ni Cristiano Ronaldo (18), ni Raúl González (15) ni Ferenc Puskas (14).

Víctor Martí