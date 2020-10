Masiá empieza como acabó, mandando

El piloto español del equipo Leopard Racing, el español Jaume Masiá. EFE/Alejandro García/Archivo

Madrid, 23 oct (EFE).- El español Jaume Masiá (Honda) empieza el Gran Premio de Teruel de Moto3 en el circuito de Motorland Alcañiz tal y como lo empezó, mandando al frente de la clasificación, al conseguir un mejor tiempo de 1:58.076 con el que superó en algo menos de dos décimas de segundo al italiano Romano Fenati (Husqvarna) y al turco Deniz Öncü (KTM).

El italiano Andrea Migno (KTM) fue el primer líder de la tanda de apertura de entrenamientos en Moto3, aunque poco después sufrió una caída en la curva ocho y enseguida comenzaron a bajar su mejor tiempo y a verse al frente de la tabla a los principales candidatos de la misma.

En particular, destacó el español y líder del mundial, Albert Arenas (KTM), que rodó en 1:58.657, que ya estaba cerca del récord de carrera del surafricano Darryn Binder (KTM), 1:58.070, establecido el pasado fin de semana.

No fue hasta el minuto final que todos los pilotos se aplicaron "a tope", sobre todo aquellos que se van a ver penalizados en la tercera sesión libres, la última que da el paso a las clasificaciones, al tener que cumplir con las sanciones impuestas por Dirección de Carrera por su comportamiento durante los pasados entrenamientos del Gran Premio de Aragón y entre los que está el líder del mundial y su máximo rival, el japonés Ai Ogura (Honda).

Tras Arenas, el liderato de la sesión recayó en Romano Fenati, que estableció la siguiente referencia de la categoría en 1:58.521, aunque no tardó mucho en doblegarlo Jaume Masiá al establecer el 1:58.076 que ya sería definitivo en esta primera sesión libre, a pesa de que el italiano "arañó" algunas décimas a su registro para quedarse en 1:58.212, insuficiente para doblegar al español.

El líder del mundial, Albert Arenas, acabó en la cuarta plaza, con Jeremy Alcoba (Honda), otro de los sancionados, séptimo, Alonso López (Husqvarna), decimotercero, Raúl Fernández (KTM) en una preocupante decimoctava plaza y aun peor el segundo clasificado del campeonato, Ai Ogura, que fue vigésimo cuarto.

El español Sergio García (Estralla Galicia 0'0 Honda) fue decimonoveno, con Carlos Tatay (KTM), vigésimo tercero.