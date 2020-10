Marina Carmona se abre paso en el mundo de la música orgullosa de su apellido

22/10/2020 Marina Carmona se está consolidando como uno de los nuevos talentos musicales de nuestro país EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La hija de Antonio Carmona y Mariola Orellana ha ofrecido un íntimo concierto en una sala madrileña



MADRID, 23 (CHANCE)



Marina Carmona, hija de Antonio Carmona, sobrina de Josemi y Juan y nieta de "El Habichuela", no puede negar que el arte corre por sus venas y, poco a poco, se está consolidando como una de las promesas de la música en la actualidad. Con una voz única y un talento fuera de lo común, la joven artista ha ofrecido un íntimo concierto en una céntrica sala madrileña y nos ha concedido una entrevista en la que se muestra orgullosa de su apellido, que tan alto le pone el listón.



- CHANCE: Buenas tardes. ¿Qué tal?



- MARINA: Imagínate, muy contenta de estar aquí, las ganas que tenemos todos de cantar ya nos brotaban por dentro.



- CH: Hemos vivido meses delicados, el arte, la cultura, la música está costando.



- MARINA: Sí, es una pena porque creo que además la música es una terapia y me da pena que eso ahora mismo no lo encontremos en ningún lado con la situación tan delicada que tenemos. La música es algo imprescindible pero bueno, volverá, pronto volverá.



- CH: Qué van a encontrar los que vengan aquí.



- MARINA: Traigo todo mi repertorio de todas las versiones en francés que hago, aparte también otras canciones de grandes compositores y voy a cantar un temita mío así que espero que les guste mucho, es un regalo que les traigo.



- CH: Los Carmona siguen



- MARINA: Para mí es un orgullo, llevo varios años trabajando de gira con mi padre, con el disco de Obras son Amores, con Ketama y yo disfruto mucho el apellido Carmona, lo llevo para adelante cada uno con su sello personal que lo tenemos pero yo lo disfruto mucho.



- CH: Ellos han sabido también ganarse al público, al final es una herencia que tú te llevas.



- MARINA: Así es. Tengo la suerte de que dentro de mi familia ha habido mucha libertad de expresión musical así que al final te hace disfrutar a ti y no tienes esa presión de decir, tengo que cantar flamenco. Fusionamos, al final mi familia destaca por la fusión y ahí estamos todos.



- CH: Tu madre, Mariola Orellana, qué te dice.



- MARINA: Mi madre es una campeona, al final la pobre está ahí, sufre mucho porque al final estamos expuestas a la opinión pública de todo el mundo que cuando alguien de tu familia te duele. A ella le gusta mucho.



- CH: ¿Cómo habéis pasado el confinamiento, tu padre de salud cómo, era de riesgo?



- MARINA: Hemos tenido la suerte de pasar el confinamiento en familia en Cádiz, mi padre sigue confinado, no le hemos dejado moverse, está trabajando en su disco, está en el estudio allí y ahora mismo venir a Madrid para qué. Allí está muy bien, está muy sano, mi padre tiene el síndrome de 'Peter Pan', está mejor que yo.



- CH: Las pequeñas de la familia, hijas de Sara Verdasco y Juan Carmona, son las reinas de la casa. Llevan ya el arte en las venas.



- MARINA: Si, se tiran para adelante las dos, imagínate la fusión Verdasco Carmona que es lo que te digo. Son unas niñas preciosas y ahí están disfrutándolo mucho los papis.



- CH: Tú eres muy joven para ampliar la familia.



- MARINA: Hombre claro, yo mis hijos de momento son mis canciones, los niños ya vendrán pero ahora mismo ni me lo planteo ni tengo a nadie a mi lado. Estoy en un momento de despegue y muy empapada en la música, eso ya vendrá.