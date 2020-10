Lowes mejor tiempo y caída

El piloto de Moto2 británico Sam Lowes. EFE/Javier Cebollada/Archivo

Madrid, 23 oct (EFE).- El británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) marcó el mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Teruel de Moto2 en el circuito Motorland de Alcañiz y poco después sufrió una caída que obligó a mostrar bandera roja a Dirección de Carrera para limpiar, por segunda vez, el asfalto de grava.

No le duró demasiado la segunda sesión de pruebas libres a Moto2, pues la caída de Edgar Pons (Kalex) cuando habían pasado poco más de diez minutos en la curva ocho dejó mucha gravilla en el asfalto de la zona, lo que obligó a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja para que se pudiese limpiar la pista y evitar nuevos percances.

Este "parón" hizo que se trastocasen los planes de muchos equipos y pilotos, que habían planteado la sesión como entrenamiento a la distancia de carrera para trabajar con el ritmo de la misma, algo que ya no iba a ser posible, por lo que tuvieron que replantearse los mismos con poco más de 24 minutos de preparación por delante.

Sam Lowes, vencedor el pasado fin de semana en Motorland Alcañiz, supo aprovechar bien el tiempo y no tardó en recuperar la primera posición que ocupó durante buena parte de la mañana, cuando rodó en 1:52.757, para conseguir una reducción espectacular de casi ocho décimas de segundo para poner el mejor crono de la categoría en 1:51.920, por delante de Jake Dixon (Kalex) y del caído Edgar Pons, pero todavía con bastante tiempo por delante.

Como Pons, también se cayó sin consecuencias el italiano Marco Bezzecchi (Kalex), quien tuvo un par de sustos y al final no pudo evitar el accidente en la curva tres del trazado. En ese momento era quinto en la tabla provisional de la sesión.

Y como queriendo hacer bueno el refrán y "no hay dos sin tres" cuando quedaban diez minutos de entrenamiento se fue por los suelos en la misma curva que Edgar Pons el líder de la clasificación, Sam Lowes, con idéntico resultado, bandera roja para poder limpiar toda la grava que había quedado sobre el asfalto.

Los mecánicos del británico se esforzaron para cambiar todas las piezas dañadas de la moto, entre ellas el semi manillar derecho, y con apenas tiempo para regresar a la pista y cerciorarse de que todo estaba "en su sitio".

Nuevo reinicio de la sesión y algunos pilotos con mucha prisa por salir a pista, aún con "deberes" por hacer, aunque para algunos acabó rápido la jornada, como en el caso del italiano Lorenzo Baldasarri (Kalex), que se fue al suelo nada más salir, en la curva dos del circuito turolense.

El español Jorge Navarro (Speed Up) fue el segundo piloto que consiguió bajar de la barrera de los 52 segundos en la vuelta, 1:51.978, enmendando en gran medida su actuación de la jornada matinal, en la que sufrió una nueva caída, sin consecuencias.

En el cómputo global de la jornada Lowes y Navarro coparon las dos primeras posiciones, con Héctor Garzó en el tercer puesto y el italiano Fabio di Giannantonio (Speed Up) y el estadounidense Joe Roberts (Kalex), a continuación.

Como ellos entraron en la segunda clasificación directa con carácter provisional Jorge Martín, Jake Dixon, Remy Gardner, Edgar Pons, Marco Bezzecchi y Augusto Fernández, todos ellos sobre sendas Kalex, además de Hafizh Syahrin (Speed Up) y Enea Bastianini (Kalex), mientras que se quedaron fuera pilotos de la talla del suizo Thomas Luthi (Kalex), Xavier Vierge (Kalex), Marcos Ramíres (Kalex) y el anterior líder del mundial, el italiano Luca Marini (Kalex).

Juan Antonio Lladós