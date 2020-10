Los dos EE.UU. protestan a la puerta del debate presidencial

Unas personas protestan hoy frente a la Universidad de Belmont en Nashville, Tennessee (EE.UU.), sede del último debate entre los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos el republicano Donal Trump y el demócrata Joe Biden. EFE/Susana Samhan

Nashville (EE.UU.), 22 oct (EFE).- Decenas de personas, la mayoría jóvenes estudiantes, de distintas ideologías y filiaciones políticas, se manifestaron este jueves a la entrada de la Universidad de Belmont (Nashville, Tennessee), horas antes del inicio del debate entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden.

Los manifestantes se apostaron a ambos lados de la calle que daba a uno de los accesos al Curb Event Center de la universidad, donde el cara a cara comenzará a las 20.00 hora local (01.00 hora GMT del viernes).

ANTIRRACISMO, PROVEGANOS Y ANTIABORTISTAS

La amalgama de participantes en la protesta era de lo más variopinta, ya que había desde seguidores del movimiento Black Lives Matter (las vidas negras importan), hasta grupos antiaborto, activistas contra el maltrato animal, proveganos y estudiantes a favor y en contra de la celebración del debate en la Universidad de Belmont, además de partidarios y detractores de Trump.

Uno de los manifestantes antirracistas era Allen DeBerry, de 25 años y recién licenciado de la Universidad de Tennessee, quien explicó a Efe que había acudido para protestar contra la privatización de las prisiones, entre otros asuntos.

"Estoy aquí para protestar contra Donald Trump, contra las prisiones privadas, contra el racismo y contra la brutalidad policial frente a los afroamericanos", enumeró DeBerry.

"Y quiero alguien en la Casa Blanca que hable por todos nosotros", subrayó el joven, quien auguró que las altas tasas de participación en la votación anticipada ayudarán a Biden a alcanzar la Presidencia del país.

SIN JUSTICIA NO HAY PAZ AL RITMO DE MÚSICA TECNO

Los gritos de algunos manifestantes que rezaban "Sin justicia no hay paz" se entremezclaban con música tecno y los altavoces de activistas contrarios al aborto.

En la acera de enfrente de donde se encontraba DeBerry había manifestantes con carteles de restos de fetos plenamente desarrollados tras presuntos abortos.

Estos activistas antiaborto llevaban cámaras en el pecho para, según afirmaron, protegerse en caso de ataques.

A cada rato, algunas personas se acercaban a ellos para afearles la crudeza de las pancartas y expresar su desacuerdo con ellos.

Junto a los antiabortistas estaba Toby, una estudiante de 19 años de la Universidad e Belmont, quien aseguró a Efe que no existen "leyes para abortar que promuevan este tipo de fotografías en absoluto, esto es dañino para la gente y no está bien".

"Creo que toda mujer debe elegir sobre su cuerpo, que todo el mundo debería elegir sobre su cuerpo -afirmó-, y nadie puede venir y decirme qué tengo que hacer con él y con mi útero".

En ese sentido, Toby señaló que como mujer negra si ella se hubiera tenido que someter a un aborto como el que describían esas fotografías estaría "o bien arrestada o habría recibido un disparo".

EL TEMA DEL ABORTO COMO TRASFONDO

El debate presidencial ha coincidido este jueves con la aprobación por parte del Comité Judicial de la Cámara Alta de la nominación de la jueza ultraconservadora Amy Coney Barrett para la vacante que hay en el Tribunal Supremo, con lo que está el camino despejado para su confirmación definitiva en el pleno del Senado el próximo lunes.

Una de las activistas conservadoras que estaban hoy frente a la Universidad de Belmont era Evangeline, de 20 años, quien apuntó a Efe que había acudido a protestar para "representar a las víctimas de abortos".

"Vivimos en una cultura que no solo tolera el aborto, sino que lo celebra, y creo que es muy importante que representemos a los bebés que son asesinados a diario en EE.UU", detalló.

Evangeline, que había venido desde Columbus (Ohio), junto a un grupo antiaborto, habló con Efe poco después de que una manifestante pro Biden le espetara que era una "naif".

Preguntada sobre cómo se sentía cuando la gente le mostraba su desacuerdo, Evangeline opinó que "esto pasa cuando la gente se siente frustrada con su propios argumentos": "La gente que ha investigado de verdad, no vendrá a mí personalmente, sino que hablará de manera sólida sobre un asunto, pero únicamente si conocen el tema bien, si no vienen preparados suelen atacarme personalmente".