Los armenios de Turquía atemorizados por conflicto en Nagorno Karabaj

Aunque han adoptado un perfil bajo desde el inicio de los combates en Nagorno Karabaj, miembros de la pequeña comunidad armenia de Turquía se sienten presionados por el apoyo incondicional de Ankara a Azerbaiyán, frente a Armenia, en este conflicto.

Desde el inicio de los enfrentamientos el 27 de septiembre, Armenia y los armenios en general son blanco del discurso de odio de numerosos políticos y de la prensa turca.

"Los armenios de mi entorno están estupefactos de escuchar desde hace una decena de días que 'los armenios son esto, que los armenios son lo otro'. En realidad, nos asfixiamos. Lentamente, día a día, hora a hora. Nos asfixiamos por su odio", escribió Delal Dink el 8 de octubre pasado en Agos, el semanario de la comunidad armenia de Turquía.

Las palabras de la hija de Hrant Dink, periodista armenio asesinado en 2007 en Estambul, expresan el clima de preocupación y de tensión en el seno de la comunidad armenia del país desde el inicio de las hostilidades en Nagorno Karabaj entre Azerbaiyán y los separatistas apoyados por Armenia.

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha tildado en varias ocasiones a Armenia de "Estado canalla", mientras que la televisión turca habla de supuestos "crímenes de guerra" perpetrados por los armenios.

Coches en fila con la bandera de Azerbaiyán provocan ruidosamente y lanzan eslóganes de odio en los barrios de Estambul conocidos por su población armenia.

- "No enciendo la tele" -

Para numerosos miembros de la comunidad, descendientes de sobrevivientes del genocidio armenio de 1915 que cuenta hoy con unos 60.000 miembros que viven básicamente en Estambul, estos comportamientos reavivan su malestar.

"Nunca enciendo la tele en mi casa, pero veo los discursos de odio y la diabolización de los armenios que se propaga cuando entro en un comercio donde la gente mira los informativos", cuenta Silva Ozyerli, una armenia originaria de Diyarbakir, en el sureste del país, que vive en Estambul.

"La prensa y la retórica del Estado nos convierten en 'enemigos'. Me siento rehén", confiesa.

La ola de democratización de inicios de los años 2000 en Turquía había mejorado un poco la vida diaria de la comunidad armenia, que había sido, en el pasado, víctima de numerosos ataques y discriminaciones.

Para Yetvart Danzikyan, el director de Agos, la situación es ahora "peor que en los años 1990".

"Las cadenas de televisión y las autoridades repiten sin cesar a qué punto Armenia es un país 'terrorista'. Armenia es después reemplazado por los armenios en el discurso. Esto obviamente, pone en tensión a los armenios de Turquía. No sabemos lo que nos puede ocurrir en las calles", advierte.

- "Traidor" -

Cuando en julio hubo pequeñas escaramuzas entre Armenia y Azerbaiyán, que fueron seguidas de una calma que precedió a los combates actuales, tres migrantes de Armenia fueron agredidos y heridos por desconocidos en Estambul, informó el diario Agos.

"El recrudecimiento de un discurso nacionalista es agotador para la comunidad armenia que se siente asfixiada y acorralada", dice Danzikyan.

En este clima tenso, los llamados a la paz en Nagorno Karabaj resultan inaudibles o, incluso peor, se asimilan a una traición.

Garo Paylan, diputado armenio de oposición del partido prokurdo HDP, ha sido acusado de ser "un traidor" por grupos nacionalistas por haber instado a Turquía a que "no echara aceite al fuego" en el conflicto.

"Simplemente he dicho que no habrá vencedores en esta guerra. Estar contra la guerra ha bastado para que me consideren un blanco", afirma.

Antes de su asesinato en 2007 frente a los locales de Agos, Hrant Dink dijo que se sentía "temeroso como una paloma" por las amenazas que recibía.

Para el diputado, el clima de odio que está siendo "atizado por el gobierno" amenaza con provocar "crímenes de odio".

"Perdimos a Hrant Dink en un ambiente similar", advierte. "Solo un ambiente de paz y el fin de los discursos de odio pueden garantizar la seguridad de todos", concluye

