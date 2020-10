Libia.- Guterres dice que el alto el fuego en Libia es "un paso fundamental hacia la paz y la estabilidad"

EEUU afirma que "es un gran paso adelante" y pide "apoyar de buena fe" la aplicación del acuerdo



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha aplaudido este viernes la firma de un acuerdo de alto el fuego permanente entre las partes enfrentadas en Libia y ha recalcado que es "un paso fundamental hacia la paz y la estabilidad" en el país africano.



"Felicito a las partes por poner el interés de la nación por encima de sus diferencias", ha señalado, antes de resaltar que "demasiada gente ha sufrido desde hace demasiado tiempo". "Demasiados hombres, mujeres y niños han muerto como resultado del conflicto", ha lamentado.



Guterres ha pedido "a todos los actores nacionales e internacionales que respeten las cláusulas del acuerdo de alto el fuego y garanticen su aplicación sin retrasos", al tiempo que ha reclamado a la comunidad internacional "que apoye a los libios a la hora de aplicar el alto el fuego y poner fin al conflicto".



"Esto implica garantizar un respeto total e incondicional del embargo de armas del Consejo de Seguridad de la ONU", ha recordado, antes de solicitar a las partes en Libia que "mantengan el impulso actual y muestren la misma determinación para lograr una solución política al conflicto, resolver los problemas económicas y hacer frente a la situación humanitaria".



En este sentido, ha reiterado que "no hay una solución militar al conflicto en Libia" y ha argüido que "el acuerdo de alto el fuego es un paso crítico, pero queda mucho trabajo duro por delante". "La ONU seguirá apoyando a las partes libias en la búsqueda de una paz duradera en su país", ha dicho.



Guterres ha hecho además referencias a las dudas expresadas por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sobre el acuerdo debido a que, según él, no ha sido alcanzado "al más alto nivel". En este sentido, el secretario general de la ONU ha recordado que las delegaciones son "representantes acreditados de ambas partes".



"El alto el fuego no es uno al más alto nivel. El tiempo dirá cuánto dura en pie a este bajo nivel", ha manifestado Erdogan, en referencia a que ha sido acordado tras un proceso de contactos en Suiza por parte de la Comisión Militar Conjunta (JMC, según sus siglas en inglés).



Los contactos en la JMC son parte de la conocida como 'vía de seguridad' surgida de la Conferencia de Berlín de enero de este año, junto con las vías económica y política. Este proceso de tres vías fue respaldado por la resolución 2510 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.



Ante ello, Guterres ha resaltado que "este es un proceso liderado por libios y un alto el fuego libio". "Pido a todos los países implicados en el conflicto que apoyen totalmente a los libios en la aplicación del alto el fuego", ha recalcado. Turquía ha dado apoyo diplomático y militar al Gobierno de unidad, reconocido internacionalmente.



En esta línea, ha expresado además su deseo de que el Consejo de Seguridad de la ONU responda al llamamiento de las partes para aprobar una resolución en respaldo al acuerdo de alto el fuego. "Espero que haya un compromiso total del Consejo de Seguridad", ha remachado.



EEUU APLAUDE EL ACUERDO



Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Libia ha aplaudido igualmente el acuerdo y ha destacado que "es un gran paso adelante de cara a alcanzar los intereses compartidos de todos los libios en la desescalada, la estabilidad y la retirada de los combatientes extranjeros".



"Felicitamos a las partes por el resultado exitoso de sus negociaciones y a la enviada especial de la ONU para Libia, Stephanie Williams, por su papel indispensable a la hora de facilitar las conversaciones", ha señalado a través de un comunicado publicado en su página web.



"Pedimos a los actores internos y externos que apoyen de buena fe la aplicación del acuerdo. El logro de hoy allana el camino para nuevos progresos en el Foro de Diálogo Político Libia (LPDF) que arrancará la próxima semana, destinado a lograr una solución duradera al conflicto", ha apostillado.



Williams ha incidido durante el anuncio del alto el fuego en se trata de un "acuerdo de alto el fuego permanente completo y para todo el país con efecto inmediato", en virtud del cual todas las unidades militares deberán regresar de la línea de frente a sus bases.



El documento firmado prevé la retirada del país en un plazo de tres meses de todas las fuerzas extranjeras y mercenarios que actualmente se encuentran en Libia apoyando a alguna de las partes en el conflicto. Además, contempla la creación de "salas de operaciones conjuntas" para las tareas policiales y una fuerza militar limitada, ha precisado la enviada de la ONU.



Los contactos entre las partes se han intensificado desde que el Gobierno de unidad, reconocido internacionalmente, rechazara la ofensiva de Haftar, que cuenta con el respaldo de Egipto, Rusia y Emiratos Árabes Unidos (EAU). En las últimas semanas ha habido reuniones en Marruecos, Egipto y Suiza.



La propia Williams anunció recientemente que el 26 de octubre se reanudarían por videoconferencia las conversaciones políticas entre las partes --conocidas como LPDF--. Este proceso se reanudará cara a cara a principios de noviembre, según la evolución de la pandemia de coronavirus.



Libia vive sumido en el caos desde la caída del régimen de Muamar Gadafi en 2011. El conflicto actual enfrenta al Gobierno reconocido internacionalmente, con sede en Trípoli, con el establecido en la ciudad de Tobruk, en el este, y sustentado por el general Haftar.



La duplicidad institucional en Libia se retrotrae a las elecciones parlamentarias de 2014, que dividieron las administraciones, sin que las asentadas en el este --anteriormente reconocidas por la comunidad internacional-- y el Gobierno de unidad, surgido de un acuerdo en 2015, consiguieran pactar su unificación desde entonces.