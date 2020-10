Libia.- Erdogan pone en duda el acuerdo de alto el fuego en Libia por no haber sido pactado "al más alto nivel"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha puesto en duda este viernes el acuerdo de alto el fuego permanente pactado entre las partes en conflicto en Libia debido a que no ha sido alcanzado "al más alto nivel".



"El alto el fuego no es uno al más alto nivel. El tiempo dirá cuánto dura en pie a este bajo nivel", ha manifestado, en referencia a que ha sido acordado tras un proceso de contactos en Suiza por parte de la Comisión Militar Conjunta (JMC, según sus siglas en inglés).



Los contactos en la JMC son parte de la conocida como 'vía de seguridad' surgida de la Conferencia de Berlín de enero de este año, junto con las vías económica y política. Este proceso de tres vías fue respaldado por la resolución 2510 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.



Así, ha recordado que Armenia y Azerbaiyán pactaron recientemente un alto el fuego que fue violado inmediatamente después de su entrada en vigor y ha expresado su deseo de que "esto no pase" en Libia. "Espero que esta decisión de alto el fuego sea respetada", ha remachado.