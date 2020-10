Líbano.- Hariri inicia sus contactos con los bloques parlamentarios de cara a la formación de Gobierno en Líbano

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El primer ministro encargado de Líbano, Saad Hariri, ha iniciado este viernes sus contactos con los bloques parlamentarios de cara a la formación del nuevo Ejecutivo, un día después de su nombramiento para el cargo, según ha anunciado su oficina.



Hariri ha indicado a través de su cuenta en la red social Twitter que estas consultas, que no son vinculantes, han arrancado con un encuentro con el presidente del Parlamento, Nabih Berri, quien es además líder del partido chií AMAL.



En sus primeras declaraciones a la prensa tras su nombramiento, Hariri prometió que formará "un Gobierno de especialistas que no pertenezcan a ningún partido" y "aplicará los artículos de la iniciativa francesa", en referencia a la propuesta presentada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras las explosiones del 4 de agosto en el puerto de Beirut, que dejaron más de 200 muertos.



El mandatario ha realizado dos viajes oficiales al país y ha lanzado diversos mensajes para presionar a los políticos libaneses a poner en marcha esta iniciativa, que contempla un importante paquete de reformas a nivel político, económico y social.



"Me dirijo a los libaneses que sufren unas dificultades hasta el punto de la desesperación para decir que estoy decidido a ceñirme a la promesa que hice de trabajar para detener el colapso que amenaza a nuestra economía, nuestra sociedad y nuestra seguridad", señaló Hariri.



Asimismo, prometió "trabajar para formar rápidamente un Gobierno, dado que el tiempo se acaba" y trabajar "para reconstruir lo que fue destruido por la terrible explosión en el puerto de Beirut". "La oportunidad ante la que está nuestro querido país es la única y la última", remachó.



Hariri, que ha sido nombrado para el cargo cerca de un año después de dimitir como primer ministro en medio de una oleada de movilizaciones a nivel nacional contra su Gobierno por las múltiples crisis que sufre el país, cuenta con la falta de apoyos de dos de los principales partidos cristianos, el Movimiento Patriótico Libre (FMP) del presidente, Michel Aoun, y Fuerzas Libanesas.



Por otra parte, el partido-milicia chií Hezbolá, que tradicionalmente ha mantenido unas relaciones tensas con Hariri, decidió el jueves abstenerse en el proceso de nominaciones con la esperanza declarada de que ello "contribuya a preservar un clima positivo y lograr una entente nacional".



SANCIONES DE EEUU



El delicado proceso de consultas arranca además un día después de que Estados Unidos anunciara nuevas sanciones contra dos miembros de Hezbolá "para mantener la presión sobre el grupo e impedir su capacidad de operar en el sistema financiero", según detalló el Departamento de Estado.



Los afectados son Nabil Qauq y Hasán al Baghdadi, miembros del Consejo Central de Hezbolá. El Departamento incidió en que este organismo "elige el Consejo de la Shura del grupo terrorista, el más alto órgano de decisión de Hezbolá".



"Hezbolá sigue siendo una amenaza terrorista para Hezbolá, nuestros aliados y nuestros intereses en Oriente Próximo y todo el mundo. Es esencial que los países den pasos para limitar las actividades de Hezbolá y alterar las redes de facilitación del grupo terrorista", remachó Pompeo.



Las sanciones podrían impactar en el proceso de conversaciones, como ya ocurriera con las aplicadas en septiembre contra los exministros Alí Hasán Jalil --de AMAL-- y Yusuf Finianus, por su supuesto apoyo a Hezbolá. Las medidas provocaron las críticas de ambos grupos y complicaron los esfuerzos de Mustafá Adib para formar Gobierno.



Finalmente, Adib presentó su dimisión el 26 de septiembre por la imposibilidad de ensamblar un Ejecutivo, lo que llevó a un nuevo proceso de contactos que ha derivado en el nombramiento de Hariri como primer ministro encargado.