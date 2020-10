La UE respaldaría a candidata nigeriana a la dirección de la OMC

(Bloomberg) -- La Unión Europea se acercó más a respaldar la Ngozi Okonjo-Iweala para liderar la Organización Mundial del Comercio, un paso que le daría un gran impulso, ya que Estados Unidos respalda a la única otro contendiente en la fase final del concurso.

Los gobiernos de la UE impulsaron el viernes una propuesta para apoyar a Okonjo-Iweala, exministra de Finanzas nigeriana, sobre Yoo Myung-hee, jefa de comercio de Corea del Sur, en la carrera por convertirse en directora general de la OMC, según funcionarios familiarizados con el asunto. La persona habló bajo condición de anonimato porque las conversaciones en Bruselas fueron confidenciales.

El bloque de 27 naciones tiene como objetivo dar luz verde el lunes para el respaldo a Okonjo-Iweala, y posiblemente las deliberaciones internas continúen durante el fin de semana para ganar a cinco países miembros que hasta ahora se han resistido, dijo un funcionario. Alemania, actual titular de la presidencia rotatoria de la UE, está dirigiendo el esfuerzo.

Okonjo-Iweala y Yoo son las únicas contendientes restantes, de un grupo original de ocho, y figuraron a principios de este mes en la lista de las dos principales preferencias de la UE para el liderazgo de la OMC.

El brasileño Roberto Azevedo dimitió del puesto más alto de la OMC a finales de agosto, un año antes de que terminara su mandato. El organismo comercial con sede en Ginebra se enfrenta a los vientos en contra de una batalla comercial entre Estados Unidos y China, la pandemia de covid-19, un sistema de arbitraje obstaculizado y la falta de herramientas para abordar desafíos crecientes como los subsidios industriales.

Okonjo-Iweala está en camino de convertirse en la preferencia número uno de la UE como resultado de la campaña del bloque para reforzar sus lazos con África y su amplia experiencia profesional, incluido el Banco Mundial, según funcionarios. También mostró una personalidad política fuerte durante una audiencia la semana pasada con la UE, dijeron las personas.

La OMC todavía está consultando a sus países miembro sobre las candidaturas al liderazgo de Okonjo-Iweala y Yoo. Planea anunciar un ganador para el 7 de noviembre, y la posición aún no revelada de China será potencialmente clave ante el apoyo de Estados Unidos a Yoo.

Europa se ha encontrado en medio de la batalla comercial entre Estados Unidos y China durante los últimos tres años, buscando impulsar a ambos países a hacer más en defensa de las reglas multilaterales.

La UE ha luchado para frenar el presunto comercio desleal de China y sus políticas de inversión, mientras arremetía contra la agenda de “Estados Unidos primero” del presidente Donald Trump, su inclinación proteccionista y su enfoque de confrontación hacia China y Europa.

Nota Original:EU Nears Backing Rival WTO Candidate Over U.S. Pick as New Chief

©2020 Bloomberg L.P.