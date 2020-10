19/11/2019 La reflexión con la que Isa Pantoja nos ha sorprendido este viernes sobre sus estudios. MADRID, 23 (CHANCE) Empezar una carrera universitaria es el sueño de muchos adolescentes que terminan el instituto y su único sueño es estudiar una profesión para llegar a ser el día de mañana lo que siempre han querido. Pero, tomar decisiones de este nivel, no siempre es fácil y más si eres madre, tienes pareja y encima, eres un personaje público. Esto es lo que le ha pasado a Isa Pantoja, que aunque está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, todavía no está disfrutando como se lo imaginaba, ser estudiante de universidad. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 23 (CHANCE)



Empezar una carrera universitaria es el sueño de muchos adolescentes que terminan el instituto y su único sueño es estudiar una profesión para llegar a ser el día de mañana lo que siempre han querido. Pero, tomar decisiones de este nivel, no siempre es fácil y más si eres madre, tienes pareja y encima, eres un personaje público. Esto es lo que le ha pasado a Isa Pantoja, que aunque está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, todavía no está disfrutando como se lo imaginaba, ser estudiante de universidad.



"Sujeto el bolso porque pesa un poco ??.Probablemente hace un an*o o dos (cuando no habi*a Covid) hubiera vivido esta experiencia de otra manera (a diario). Muchos me dicen que es la mejor etapa ?? Y aunque considero que la mía seria esta ?????????? con o sin estudios, hay una pequeña parte de mi que no se conforma ?? FELIZ VIERNES" ha sido la reflexión con la que Isa Pantoja nos ha sorprendido en la tarde del viernes.



Y es que, como bien hemos expuesto anteriormente, no es fácil para una persona que lleva tantas responsabilidades en sus espaldas meterse en una carrera, que aunque le guste, le obliga a cambiar su forma de vida hasta el momento. Aún así, la hija de la reina de la copla está loca de contenta de poder ir cumpliendo sus sueños poco a poco. Además, esto es como todo, tendrá que pasar un tiempo para que veamos a la colaboradora de televisión adaptada a su vida de estudiante, de madre, de personaje público y de todo lo que se proponga.