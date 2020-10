La OTAN insiste en coordinar salida de Afganistán y que talibanes respeten paz

EFE/EPA/FRANCOIS LENOIR/Archivo

Bruselas, 23 oct (EFE).- La OTAN insistió este viernes en la necesidad de coordinar entre aliados la salida de sus tropas de Afganistán como parte del proceso de paz iniciado en el país, a la vez que pidió a los talibanes que reduzcan los "inaceptables" niveles de violencia y faciliten un alto el fuego.

"Decidimos ir a Afganistán juntos, tomaremos decisiones sobre futuros ajustes juntos y nos iremos juntos cuando el momento sea el adecuado", indicó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa al término de una reunión por videoconferencia de dos días de los ministros de Defensa aliados.

En la sesión de hoy, pasaron revista a diferentes misiones y operaciones de la Alianza, principalmente a la de asesoramiento, apoyo y formación de las fuerzas de seguridad afganas.

Stoltenberg recalcó que los próximos meses serán "decisivos" para Afganistán y que, aunque las negociaciones emprendidas en Doha son "frágiles", constituyen "la mejor oportunidad para la paz en una generación" en el país asiático.

Esas conversaciones entre los talibanes y el Gobierno afgano comenzaron el 12 de septiembre en la capital catarí, pero hasta el momento las partes no han logrado ponerse de acuerdo sobre las reglas y regulaciones necesarias para entrar en la fase inicial de las negociaciones.

Ese diálogo ha sido posible después de que EE.UU. firmara en febrero pasado un histórico acuerdo con los talibanes en el que los insurgentes prometieron reducir la violencia y negociar con el Gobierno afgano a cambio de la retirada de las tropas estadounidenses en 14 meses, entre otros puntos.

"Y hemos ajustado nuestra presencia para apoyarlo", declaró Stoltenberg, quien recordó que hace solo unos años la OTAN tenía en Afganistán más de 100.000 tropas implicadas en operaciones de combate, mientras que ahora ha reducido su presencia por debajo de las 12.000.

El pasado 8 de octubre Stoltenberg salió al paso de unas declaraciones a través de la red social Twitter del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que aludió al retorno de las tropas de EE.UU. que quedan en Afganistán para Navidad.

Entonces, el político noruego ya instó a "consultar sobre el futuro de nuestra misión en Afganistán" y subrayó la importancia de "coordinar nuestros esfuerzos".

Al mismo tiempo, Stoltenberg insistió en que los talibanes deben "reducir los inaceptables niveles de violencia" a fin de "abrir el camino a un alto el fuego".

También les pidió "romper todos sus lazos" con Al Qaeda y otros grupos terroristas, "para que Afganistán no vuelva a ser nunca más una plataforma para ataques terroristas a nuestros países".

"Es importante preservar lo que se ha ganado a lo largo de dos décadas con tanto sacrificio. No menos por las mujeres y las niñas, de manera que la paz beneficie a cada afgano" y sea "sostenible a largo plazo", subrayó.

LA MISIÓN EN IRAK SERÁ AMPLIADA

Por lo que se refiere a la misión de formación de la Alianza de las fuerzas de seguridad en Irak, los ministros encargaron hoy a sus mandos militares la tarea de ampliarla.

"Mientras que la situación de seguridad sigue suponiendo un desafío, la OTAN continúa comprometida con acelerar nuestro apoyo", declaró Stoltenberg.

Aseguró que el objetivo es ayudar a Irak a que sus fuerzas se sustenten por sí mismas y sean capaces de enfrentarse al terrorismo, evitar una vuelta del Estado Islámico y estabilizar el país.

El secretario general aliado dejó claro que la OTAN seguirá consultando con la Coalición Global de países contra el Estado Islámico que lidera EE.UU., así como con las autoridades iraquíes sobre el camino que queda por delante.

En concreto, los ministros también abordaron en la reunión el "preocupante" aumento del número de ataques, cada vez más "sofisticados", contra la presencia extranjera en Irak.

EL "VITAL" PAPEL DE LAS MUJERES EN LA PAZ

Por último, los ministros aliados celebraron el 20 aniversario de la adopción de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre mujeres, paz y seguridad.

"Reconocemos el desproporcionado impacto que los conflictos tienen en las mujeres y las niñas, los papeles vitales que las mujeres juegan en la paz y la seguridad y la importancia de incorporar las perspectivas de género en todo lo que hacemos", afirmó Stoltenberg.

Esas actividades, apuntó, deben ir desde proteger a los civiles en sus misiones hasta incorporar a asesores sobre género para trabajar con las comunidades locales.