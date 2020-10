La Cámara Baja de Brasil insta al diálogo para superar bronca por la vacuna china

El jefe de la Cámara de Diputados de Brasil, Rodrigo Maia. EFE/Joédson Alves/Archivo

Sao Paulo, 23 oct (EFE).- El jefe de la Cámara de Diputados de Brasil, Rodrigo Maia, pidió este viernes "diálogo" para superar la bronca política por la vacuna contra la covid-19 del laboratorio chino Sinovac, cuya compra vetó el presidente Jair Bolsonaro.

"El diálogo es el mejor camino para que podamos avanzar", dijo Maia en una rueda de prensa en Sao Paulo, junto con el gobernador de ese estado, Joao Doria, adversario político del jefe de Estado, con el que mantiene un duro enfrentamiento desde el inicio de la pandemia, que se ha recrudecido por cuenta de la vacuna.

El Gobierno de Sao Paulo se alió con Sinovac para coordinar la última fase de los ensayos clínicos de la llamada "Coronavac" en territorio brasileño y firmó un contrato que incluyó la adquisición y distribución de 46 millones de dosis del inmunizante chino.

Por su parte, el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, anunció el martes pasado la intención del Gobierno central de comprar otras 46 millones de dosis de la fórmula china, aún en estudio y que tendrá que ser aprobada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) para su uso en el país.

Sin embargo, un día después Bolsonaro desautorizó a su ministro y vetó la compra de la "Coronavac" a través de sus redes sociales, bajo el argumento de que todavía no había superado la fase de ensayos clínicos.

La negativa del líder ultraderechista contrasta con el acuerdo que sí firmó su Gobierno con la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca para la compra de 100 millones de dosis de la vacuna que ambas instituciones desarrollan y que se encuentra en la misma fase de estudios que la vacuna de Sinovac.

Bolsonaro, negacionista sobre la gravedad de la pandemia y anticomunista declarado, también determinó que la vacunación contra la covid-19, que ya ha causado en Brasil casi 156.000 muertes y 5,3 millones de infectados, no será obligatoria.

Todo ello ha generado una fuerte controversia en el país y transformado la distribución de la futura vacuna en una batalla fuertemente politizada entre el llamado "bolsonarismo" y la oposición, tanto conservadora como de izquierda.

En este sentido, Maia, que padeció la covid-19 y ya la superó después de perder "10 kilos en 7 días", según él, señaló que es "fundamental" que fluya el diálogo entre las esferas del poder para enfrentar la crisis sanitaria y organizar la eventual aplicación de la vacuna.

En este sentido, confió en que Bolsonaro será sensible a este asunto y mantendrá la misma disposición al diálogo que ha tenido las últimas semanas con el Congreso.

"La vacuna es fundamental y pueden contar con la Cámara" Baja para que se restablezca ese "buen diálogo" con el ministro Pazuello y el presidente Bolsonaro, subrayó.

"Los brasileños necesitan tener el derecho a esa o a cualquier otra vacuna que esté lista", completó.

Por su parte, Doria afirmó que Anvisa, órgano que tendrá la última palabra para el registro de potenciales vacunas anticovid, le garantizó que "no se someterá a ningún tipo de presión" por parte del Gobierno de Bolsonaro, sean estas "políticas, partidarias o electorales".