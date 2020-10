La Academia digital del siglo XXI: la RAE presenta su nueva página web

El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, durante la presentación de la nueva página web de la RAE, hoy en Madrid. EFE/ Mariscal

Madrid, 23 oct (EFE).- Si en el siglo XVIII la RAE puso las bases del español con la ortografía y la gramática, en el XIX luchó por el mantenimiento de su unidad y en el XX apostó por el panhispanismo, el siglo XXI es el de la Academia digital y por ello ha puesto en marcha su nueva página web, más accesible para los hispanohablantes.

El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, y la directora de comunicación de la corporación, Olivia Piquero, han dado a conocer este viernes la nueva página web de la Academia, que mantiene la dirección www.rae.es, con una interfaz más visual y en la que se pone la imagen al servicio de la palabra.

Así lo pone de manifiesto el título de la campaña, "Una imagen que lleva a más de mil palabras", desarrollada por la RAE para esta nueva página web, una de cuyas principales novedades es la creación del portal lingüístico en el que los hispanohablantes podrán encontrar un buscador de dudas rápidas.

El director de la RAE ha explicado que en el siglo XVIII fue para la RAE el que puso en marcha los "grandes edificios" del español, con la aprobación de la ortografía y la gramática. En el siglo XIX se luchó por la igualdad de la lengua y el mantenimiento de su unidad, de tal forma que consiguió que el idioma no se fragmentara.

En el siglo pasado, el mantenimiento de la unidad fue el panhispanismo, el español como lengua de todos los países hispanohablantes que trabajan "codo con codo" para ello.

Y ahora, el siglo XXI es el de la "Academia digital", ha señalado Muñoz Machado que ha indicado que aunque la web de la RAE está en funcionamiento desde hace años, había que darle una configuración más actual para que se pueda visibilizar mejor sus contenidos, una renovación de su imagen digital para estar más cerca de los más de 585 millones de personas que hablan español en todo el mundo.

Según ha explicado Olivia Piquero, esta web permitirá a los hispanohablantes acceder a las "entrañas" de la RAE y explorar sus tesoros.

Dos de las principales novedades del portal son los buscadores de diccionarios y de dudas rápidas.

Las dudas rápidas hasta ahora solo llegaban a la RAE a través de las redes sociales pero desde este viernes, los usuarios pueden entrar en la web de la Academia y buscar una duda, de tal forma que será redirigido a artículos que existan sobre el asunto y obras de referencia.

Dentro del portal lingüístico de la página de la RAE se ha creado también un Observatorio de palabras, neologismos sobre los que la Academia todavía no se ha pronunciado oficialmente pero que ya han suscitado algún tipo de debate.

Términos y expresiones que por el momento no aparecen en el diccionario, pero que han generado dudas a los hablantes, como neologismos recientes, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otras dudas, de tal forma que a través de este sitio se dará la respuesta sobre su uso que los servicios lingüísticos de la institución tienen hasta el momento.

Asimismo se han incluido juegos lingüísticos porque durante el confinamiento por la pandemia la RAE observó que había mucha gente que, sin ser experta en la lengua, estaba muy interesada en ella. Así se ha creado una sección en la que se plantearán juegos semanales con retos como éste: ¿Quién lo ha dicho, Yoda o Góngora?.

El plano institucional de la RAE está completado con las fichas de todos los académicos a lo largo de la historia de la RAE, obras académicas, biblioteca y archivos de la institución. Para ello se han realizado 325 nuevas fichas para completar las de los 476 académicos que ha tenido la Academia en sus 300 años.

También se puede acceder al patrimonio documental y bibliográfico, un total de 280.000 volumenes de la RAE por los que ahora se podrá navegar, ha explicado Piquero.

La nueva web de la RAE se convertirá, asimismo, en el campo de pruebas del proyecto de Lengua Española e Inteligencia Artificial, para el uso de un correcto español en las máquinas.

Una "obra monumental", en la que ha participado toda la Academia, ha señalado Muñoz Machado y que ayer, jueves, presentó al pleno de la RAE.