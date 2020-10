Irene Rosales no aclara si Kiko Rivera ha pedido ayuda económica a Isabel Pantoja y a su hermana Chabelita

26/01/2020 Irene Rosales, en una imagen de archivo, guarda silencio con las últimas polémicas que rodean a su marido, Kiko Rivera EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 23 (CHANCE)



En los últimos días se ha hablado mucho de los problemas económicos que estaría atravesando Kiko Rivera, sin trabajo desde el inicio de la pandemia. Éste - y el hecho de que sea Irene Rosales la única que aporta dinero a la economía familiar - es uno de los motivos por los que el hijo de Isabel Pantoja padece una depresión que le ha puesto, nuevamente, en el centro de la polémica.



En diferentes programas de televisión se ha asegurado que, tan maltrecha es la economía de Kiko que éste no habría dudado en pedir dinero tanto a la tonadillera - pero su madre no se lo habría podido dar - como a su hermana Isa, que le habría prestado una cantidad cercana a los 15.000 euros.



Sin embargo, una seria y molesta Irene Rosales evita confirmar si estas informaciones son ciertas y si han tenido que acudir a la familia de su marido para salir adelante en estos últimos meses. Enfadada, la colaboradora de "Viva la vida" pide "un poquito de distancia a la prensa" porque viene del hospital - ya que su padre está gravemente enfermo y se encuentra volcada en su cuidado - y "allí hay mucho Covid". Eso sí, de la relación de Kiko e Isabel Pantoja, la sevillana prefiere no pronunciarse.