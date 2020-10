Honduras pide a Guatemala una "solución permanente" ante la basura en un río

En la imagen el comisionado de Derechos Humanos de Honduras en Tegucigalpa, Roberto Herrera. EFE /Gustavo Amador /Archivo

Tegucigalpa, 23 oct (EFE).- Guatemala debe buscar una "solución científica permanente" para mitigar el daño ambiental causado a Honduras por la contaminación del fronterizo río Motagua, cuya basura desemboca en las costas hondureñas, dijo este viernes el comisionado de Derechos Humanos de Honduras en Tegucigalpa, Roberto Herrera.

"No se trata ahorita solo de establecer bardas industriales o artesanales que vayan evitando mayores desbordamientos de estos desechos, se trata de encontrar una solución científica permanente", indicó Herrera en una entrevista con Efe en la capital hondureña.

Aseguró que la aplicación de los principios de Prevención y de Precaución en materia ambiental conlleva "una obligación de resultado de encontrar una solución definitiva al problema" en el río Motagua.

Dijo además que los hondureños están "dispuestos a contribuir y colaborar" con Guatemala en la búsqueda de una solución definitiva a la contaminación ambiental que causa la basura que arrastra el río Motagua hacia las costas de Honduras.

CONTAMINACIÓN DEGRADA EL MEDIOAMBIENTE SANO

El ómbudsman hondureño señaló que la mayor contaminación de la cuenca del río Motagua, la más extensa de Guatemala con una longitud de 472 kilómetros, proviene de la capital guatemalteca, principalmente de los desechos sólidos del relleno sanitario, algo que la organización ecológica Madre Selva adelantó en un estudio presentado en 2019.

La contaminación es producto también de las aguas negras que se colectan a diario y que inicialmente van a dar al río Las Vacas, en la capital, según el documento de la organización guatemalteca.

Herrera espera que la contaminación del río no genere una tensión política entre Honduras y Guatemala, y recordó que ambos países son miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) y han venido trabajando "históricamente como parte de una sola gran nación centroamericana".

Dijo además que espera que cada país sea "consciente de sus propias responsabilidades, sin separarse en el esfuerzo común de cooperación".

"Este es un problema grave que nos afecta un derecho fundamental de la humanidad, de las comunidades y de las personas, porque nos está degradando el medioambiente sano", subrayó Herrera.

Las costas de Honduras han recibido desde 2015 alrededor de 5.000 toneladas de basura arrastradas por el río Motagua, un problema que en medio de la pandemia de coronavirus se vuelve "mucho más extremamente grave", enfatizó.

GUATEMALA TIENE "LA PRINCIPAL RESPONSABILIDAD"

El defensor del pueblo hondureño aseguró que Guatemala tiene "la principal responsabilidad" de buscar una solución al problema en esta cuenca, de 17.000 kilómetros cuadrados, donde viven unos ocho millones de habitantes.

"Ellos (los guatemaltecos) tienen esa principal responsabilidad, porque está bajo su control ver qué hacer y qué no se debe hacer", señaló.

El Comisionado hondureño de Derechos Humanos instó a las autoridades de Guatemala y Honduras a continuar los diálogos técnicos, aunque aseguró que en algún momento las conversaciones se tendrán que "elevar a nivel diplomático".

"Si no es posible encontrar una solución por la vía directa, habrá que recurrir a los otros procedimientos de solución pacífica y en este caso el más adecuado es ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que le ponga punto final al problema", explicó.

La problemática la han venido debatiendo autoridades de las dos naciones desde hace más de una década, y en los últimos meses se han intensificado las discusiones a través de la Mesa Técnica Bilateral Interinstitucional Permanente para buscar una solución definitiva.

Las autoridades hondureñas han manifestado en varias ocasiones que el país no está dispuesto a seguir recibiendo los desechos sólidos que arrastra el río a sus costas, y consideran que una solución final al problema pasa por el cierre de los basureros municipales y la construcción de rellenos sanitarios autosostenibles.

El río Motagua nace en el altiplano occidental guatemalteco y atraviesa al menos doce de los 22 departamentos que tiene el país, y después pasa por cuatro en Honduras hasta desembocar en el océano Atlántico.

Los desechos arrastrados por el río Motagua afectan 45 kilómetros de la línea costera, lo cual impacta la bahía de Omoa, en el Caribe de Honduras, y los ecosistemas marinos costeros, según las autoridades hondureñas.

Anny Castro