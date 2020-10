Guinea.- El opositor FNDC convoca protestas indefinidas desde el lunes hasta la salida del poder del "dictador" Condé

Denuncia "derivas dictatoriales" en el país y pide sanciones internacionales "urgentes"



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El opositor Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC) ha anunciado este viernes la convocatoria de nuevas movilizaciones a nivel nacional a partir del lunes y "hasta la salida del poder del dictador Alpha Condé", tras unas polémicas presidenciales en las que, según los primeros resultados oficiales, el mandatario habría logrado la reelección.



El FNDC, que ha convocado numerosas protestas contra Condé durante los últimos meses, ha abogado por una "refundación total del Estado guineano y acabar con un sistema corrupto", al tiempo que ha pedido a las fuerzas de seguridad que "se nieguen a obedecer toda orden ilegal" y "se pongan del lado del pueblo".



Así, ha "invitado" a "las fuerzas vivas del país y a los demócratas que buscan paz y justicia que respondan a este llamamiento patriótico para expulsar a Condé y a su clan mafioso, los únicos responsables del caos existente en el país", según un comunicado publicado a través de su cuenta en la red social Twitter.



El FNDC ha lamentado además "las escenas de violencia en muchas localidades del país" y ha cifrado los muertos "en una decena", antes de apuntar que entre ellos figuran dos coordinadores del movimiento. "Los dos murieron por disparos de las fuerzas de defensa y seguridad a las órdenes de Alpha Condé", ha denunciado.



En este sentido, ha apuntado además a saqueos "orquestados por el régimen para aterrorizar a la población e instalar el caos en el país, con el único objetivo de permitir que Condé se mantenga en el poder más allá de sus dos mandatos legales".



El FNDC galvanizó a una serie de grupos opuestos a la reforma constitucional aprobada en referéndum en marzo --un proceso boicoteado por la oposición-- debido a que allanaba el camino a una nueva candidatura de Condé, pese a que la Carta Magna limitaba a dos los mandatos en la Presidencia.



Por ello, ha condenado "estas derivas dictatoriales y el desgarro del tejido social a través de la ejecución de numerosas amenazas de enfrentamiento, muerte y guerra proferidas por Condé contra su propia población tras el inicio de su proceso de golpe de Estado constitucional".



"Pedimos a la comunidad internacional que reacciones ante las violaciones insoportables de los Derechos Humanos por parte del régimen y que adopte urgentemente sanciones contra los autores o responsables de estos crímenes", ha dicho.



El FNDC ha incidido en que "sigue fiel a sus principios y compromisos para evitar un tercer mandato de Condé" y ha adelantado que "no reconoce ninguna institución ilegal e ilegítima surgida de farsas electorales o del blanqueamiento de un golpe de Estado civil". "Juntos, unidos y solidarios, venceremos", ha remachado.



DESPLIEGUE DEL EJÉRCITO



El Gobierno de Guinea ha ordenado el despliegue del Ejército con el fin de acabar con las protestas que se suceden en desde que el pasado el líder de la oposición, Cellou Dalein Diallo, proclamara su victoria en las presidenciales, pese a que los resultados parciales apuntan a la reelección de Condé.



En el marco de estos incidentes, la Cruz Roja de Guinea denunció el jueves un ataque perpetrado el miércoles contra su sede en Conakry por parte de "manifestantes políticos". "Hubo saqueos e incendios de material y equipamientos", dijo la organización a través de Twitter.



El presidente de la Cruz Roja guineana, Youssouf Traoré, ha señalado que "individuos entraron por la fuerza en la sede" y ha detallado que fueron incendiados dos vehículos todoterreno y "múltiples" motocicletas, si bien ha destacado que no se registraron heridos, tal y como ha recogido el portal de noticias Guinée News.



"Este ataque tiene lugar en un momento en el que los servicios de urgencia de la Cruz Roja de Guinea son particularmente necesarios, en un contexto postelectoral tenso y violento", ha manifestado. "No suspendemos las actividades, pero buscamos analizar qué podemos hacer. La realidad es que estamos en una situación de inseguridad", ha agregado.



Traoré ha pedido por ello a los partidos políticos que sensibilicen a sus seguidores sobre las acciones de la Cruz Roja. "Estamos aquí para atender a los heridos, pero sobre el terreno muchos manifestantes jóvenes ponen trabas a nuestros equipos", ha lamentado.



POLÉMICA POR LOS RESULTADOS



Los últimos datos parciales publicados el jueves por la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), apuntan a una victoria de Condé en 24 de los 38 distritos en que está dividido el país, obteniendo así un controvertido tercer mandato. Diallo, por su parte, habría ganado en 13.



El presidente hizo el miércoles un llamamiento "a la calma y la serenidad" y manifestó que, en caso de que se confirme su victoria a través de los resultados definitivos, "permanece abierto al diálogo y disponible para trabajar con todos los guineanos". "Como siempre he deseado, Guinea necesita una verdadera unión nacional en la gestión de nuestro país", argumentó.



"Al margen de las elecciones personales y las divisiones políticas, estamos todos comprometidos con el pacto nacional y republicano que a día de hoy se pone a prueba", dijo, antes de pedir "responsabilidad y patriotismo". "Esto es necesario para que después de estas elecciones, independientemente de los resultados, se construya Guinea entre todos, sin exclusiones ni discriminaciones en ninguna parte del país", apostilló.



Sin embargo, el líder opositor afirmó desde la jornada del lunes que él era el vencedor, un argumento en el que incidió el miércoles, cuando argumentó que, según los datos con los que cuenta su partido, la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFDG), habría recabado el 53 por ciento de las papeletas. Diallo ya denunció fraude tras ser derrotado por Condé en las elecciones de 2010 y 2015.



Diallo manifestó en unos vídeos publicados a través de su cuenta en Twitter que los "verdaderos resultados" del partido "muestran claramente" su victoria en primera vuelta, al tiempo que pidió a las fuerzas de seguridad que "dejen de matar". Las autoridades han confirmado hasta el momento cerca de una decena de muertos.



"LUCHAR PARA DEFENDER LA VICTORIA"



En este contexto, Diallo pidió "luchar para preservar y defender la victoria amenazada por Condé" y ha acusado a las autoridades de "transformar las cifras". "No debemos aceptarlo", añadió, antes de argüir que "hace falta movilizarnos para defender esa victoria",



Por último, volvió a denunciar que está "prisionero, secuestrado" en su vivienda, que, según dijo el martes, había sido "rodeada" por la Policía y la Gendarmería, que "impiden toda entrada y salida". Así, acusó a Condé de este extremo y denunció que se trata de una "violación flagrante" de sus libertades, pero que "es parte de los sacrificios" que ha de asumir.



Los comicios han estado marcados por un repunte de las tensiones por la candidatura de Condé a un tercer mandato, lo que ha provocado protestas desde octubre de 2019 que han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad, incidentes que se han saldado con decenas de muertos, según la oposición y la organización no gubernamental Amnistía Internacional.



Condé llegó al poder en las elecciones de 2010, tras ser durante décadas el principal líder de la oposición bajo la dictadura de Lansana Conté. Para poder optar a un tercer mandato, se procedió a una enmienda de la Constitución, aprobada en referéndum en medio de la pandemia de coronavirus y el boicot de los principales partidos de la oposición.