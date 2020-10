Gerard Figueras: “Podría haber público en el Camp Nou ante la Juventus”

El secretario general del deporte y actividad física de la Generalitat de Cataluña, Gerard Figueras. EFE/ Toni Albir/Archivo

Barcelona, 23 oct (EFE).- El secretario general del Deporte de la Generalitat de Catalunya Gerard Figueras (Vilanova i la Geltrú, 1982) explica a EFE que el 8 de diciembre ante la Juventus de Turín podrá haber hasta unos 5.000 personas en el Camp Nou si el Barcelona acaba de perfilar sus protocolos sanitarios y las condiciones epidemiológicas no empeoran mucho.

También considera que no hay problema normativo ni sanitario alguno para que el voto de censura contra Josep Maria Bartomeu y su junta directiva se celebre el 1 y el 2 de noviembre.

Pregunta: El Barcelona pretende celebrar el referéndum el 15 y el 16 de noviembre para tener tiempo de preparar los protocolos sanitarios. Esto supondría saltarse la fecha límite de los Estatutos del club: el 2 de noviembre. ¿Cómo lo valora la Generalitat?

Respuesta: La fecha del referéndum la pone el club. La Ley del Deporte en general no determina los términos de las votaciones, sino que lo hacen los Estatutos de las entidades. Lo que le trasladamos al Barcelona fue que en las fechas que ellos habían previsto inicialmente, el 1 y el 2 de noviembre, con la situación normativa y sanitaria de hoy no hay ningún inconveniente para celebrar el voto siempre que se apliquen las recomendaciones de tipo técnico. La limitación normativa actual por lo que respecta al deporte tan solo limita las competiciones. No hay ningún epígrafe que hable de votaciones.

P: ¿Cuál fue la respuesta del club ante este planteamiento?

R: Nos dijeron que de acuerdo, pero que no tenía suficiente tiempo para tener a punto los protocolos para los días 1 y 2 de noviembre. Que necesitaban 15 días de margen. El Govern no pondrá la nueva fecha, pero tendremos que estudiar si les podemos autorizar unas fechas diferentes. Obviamente, si estas fechas incumplen sus Estatutos, requerirá de algún tipo de cobertura normativa. Lo estamos estudiando.

P: Exactamente, ¿en qué consiste la mejora que debe llevar a cabo el club en los protocolos?

R: El Barcelona ha hecho unos buenos protocolos tanto para el Camp Nou como para el Palau Blaugrana. Y nos informó que próximamente también recibiremos los del Estadi Johan Cruyff. 5.000 o 10.000 personas sentadas en el Camp Nou o 2.000 en el Palau Blaugrana no preocupan a la Generalitat una vez estén dentro porque ni se verán entre ellas. Y tampoco hay ningún problema para organizar un voto de censura en el que no haya más de seis personas dentro de un punto de votación. Lo que preocupa es la gestión de lo que sucede fuera, las colas, las puertas que se abrirán, cómo se gestionará el reparto de gente en los accesos o las franjas horarias que habrá para entrar. Respecto al voto de censura, por ejemplo, nos preocupa que si se dan dos días de margen para votar el socio tenga una hora asignada para hacerlo y así se eviten las concentraciones de personas. Esto requiere de personal que lo gestione. Especialmente en el Camp Nou porque en Barcelona es donde se concentran la mayoría de socios.

P: Entonces, ¿usted ve justificada la prórroga de 15 días?

R: El club considera que son necesarios para desplegar este operativo, el cual es nuevo para ellos. Poner público en el estadio lo tienen por la mano, pero organizar un voto de censura con 120.000 potenciales votantes en sedes que algunas de las cuales no pertenecen al club y se deben gestionar con terceros como la Federación Catalana de Fútbol, no. Aún no han hablado con los gobiernos autonómicos de España sobre si pueden hacer la votación en sedes ubicadas en esos territorios.

P: Hay voces críticas con la junta de Bartomeu que se quejan de que el club haya apurado los plazos para efectuar el voto de censura. ¿Qué opina usted?

R: Sin hacer juicios de valor y con toda transparencia lo que puedo explicar es que fue la semana pasada cuando recibimos los primeros protocolos del club y el viernes 16 el primer día que nos reunimos con el Barcelona por este asunto. Entonces nosotros creamos un grupo de trabajo técnico para valorar los protocolos y en la reunión de ayer ya pudimos informar al club de los detalles que se necesitaban mejorar.

P: ¿En estas reuniones la relación con el Barcelona fue buena? ¿Se ha calmado la situación después de las disculpas que usted recibió de Josep Vives, el portavoz del club, a consecuencia de las declaraciones críticas con la Secretaria por parte del jefe de los servicios jurídicos, Román Gómez-Ponti?

R: Todo fue un poco sorprendente. La relación entre la Secretaria y el club siempre es muy fluida y en las últimas semanas ha sido más intensa por razones obvias. En este marco me sorprendieron las declaraciones de Gómez-Ponti. Puede haber una discrepancia, pero si hay un marco de trabajo compartido esa discrepancia se podía resolver dentro de ese diálogo. Yo creo que la llamada de Vives fue sobre todo desde el punto de vista humano porque hace tiempo que nos conocemos. Pero después también recibí llamadas de disculpa por parte de los vicepresidentes Jordi Cardoner y Pau Vilanova. Y más adelante del mismo presidente Bartomeu. Las reuniones no han estado marcadas por esas declaraciones.

P: El vicepresidente económico Jordi Moix informó que el club prevé que en febrero ya haya el 100% de público en el Camp Nou . ¿Lo ve posible?

R: En las competiciones profesionales, como LaLiga y la Copa del Rey, la decisión final es del Consejo Superior de Deportes (CSD).

P: Hay gente que se pregunta por qué el Joventut de Badalona o el Balonmano Granollers pueden jugar con público y otros equipos catalanes aún no.

R: Porque estamos hablando de competiciones europeas o no profesionales. En su momento estos clubes nos presentaron unos protocolos que validamos igual que ahora los estamos trabajando con el Barcelona. Ha sido una cuestión de ‘tempos’. Los clubes que comentas nos presentaron antes los protocolos. Pero en el caso del Barcelona siempre estaríamos hablando de competición europea. El club nos habla de un escalado de público y nosotros les hemos respondido que esto mejor que lo analicemos partido a partido. La cifra de inicio puede ser 3.000 o 5.000 espectadores en el Camp Nou. Y según la situación epidemiológica decidiremos si pasamos al siguiente intervalo de número de personas.

P: Entonces, ¿el Barcelona ya podría jugar con público en esta fase de grupos de la Liga de Campeones?

R: Ante la Juventus el 8 de diciembre, a no ser que la situación epidemiológica haya ido muy a peor, creo que los protocolos estarán a punto para que haya público.

P: ¿Y en el Palau Blaugrana?

R: Es más sencillo. En este caso el Barcelona no nos ha presentado un degradado, sino que nos ha pedido hasta 2.000 personas. Como la mayor parte de la competición que se celebra es europea o no profesional podrá haber público en la mayoría de los partidos si la situación lo permite. Aunque la decisión final de cuándo aplicar los protocolos siempre es del club.

P: El deporte que no es profesional ni estatal en Cataluña actualmente está parado. ¿Se alargarán los 15 días o a partir del 30 de octubre podrá volver la competición?

R: La práctica deportiva ahora mismo es segura. La incidencia de contagios en los 17.000 partidos de fútbol que se celebraron en las últimas semanas en Cataluña fue del 5%. Cuando desde Salut e Interior nos pidieron este parón no fue por el contagio en la práctica deportiva, sino para ayudar a disminuir los desplazamientos relacionados con esta. La idea es que el 30 de octubre pueda regresar la competición con normalidad, pero hay que analizar cómo evolucionan las cosas. Para evitar otro parón quizá se pueden tomar medidas como que se disputen los partidos de más proximidad territorial, que no pueda entrar público en el deporte base o que sea obligatorio que no se utilicen los vestuarios.

Sergi Escudero