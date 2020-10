Garitano: "Osasuna es un equipo muy competitivo y con buena organización"

El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano. EFE/Javier Zorrilla/Archivo

Bilbao, 23 oct (EFE).- Gaizka Garitano, entrenador del Athletic Club, destacó de Osasuna, al que visitarán este sábado en El Sadar, que se trata de un equipo "muy competitivo y con una buena organización" que le permite "tener siempre asegurado que va a estar dentro del partido".

"Me gusta mucho. Al Celta le ganó bien y el otro día estuvo muy bien en Ipurua. Tiene una gran intensidad, presión, disputa y un juego directo muy bueno", subrayó el técnico vizcaíno en la rueda de prensa previa al encuentro ante el conjunto navarro, al que felicitó además por la celebración mañana de su Centenario.

Garitano no cree que ese "día señalado" en la historia del club "vaya a despistarle" de cara al encuentro porque "cuando rueda el balón nadie se acuerda de eso"."Querrán celebrarlo ganándonos y nosotros debemos tener la misma o más motivación que ellos, pero no creo que a ninguno nos coja despistados por eso", recalcó.

El técnico vizcaíno comentó también que, a pesar de que se trata de dos equipos "muy reconocibles" y con dos técnicos que se conocen "bien, personalmente y en los banquillos", siempre hay "matices" tácticos y opciones de "sorprender" al rival. "Al final son los futbolistas los que hablan en el campo y los que pueden sorprender, más que un entrenador u otro", dijo.

Acerca de su equipo Garitano, comentó que, después de acabar con una inercia negativa de resultados con la victoria ante el Levante en la última jornada, no han trabajado esta semana "de manera diferente" y subrayó que se han mantenido "al cien por cien en los aspectos físico, mental y motivacional".

A nivel individual, destacó que le "gustan mucho los extremos a pie cambiado" y por eso se felicitó de disponer ahora de dos futbolistas como el recién fichado Alex Berenguer y el cachorro Jon Morcillo que le permiten disponer de una nueva variante.

"Desde que estamos aquí no habíamos tenido esa oportunidad. Morcillo puede jugar en ambos lados. Por la izquierda buscar el desborde y el centro y por la derecha irse hacia el centro y dar espacio al lateral. Y Alex también, aunque por la izquierda llega con más gol. Esa opción a pie cambiado me gusta", incidió.

Por último, cuestionado sobre el cambio de horario hasta en dos ocasiones de este encuentro, comentó que, aunque en la última vez no le ha trastocado tanto al ser en el mismo día, "como filosofía de liga que se cambien los horarios a mitad de semana no habla muy bien" de la competición. EFE

1010062

ibn/ro/jl