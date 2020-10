¿Ganas de Juegos? Cinco preguntas para conocer la historia olímpica

La judoca saudí Wojdan Shaherkani. EFE/JESÚS DIGES/Archivo

Madrid, 23 oct (EFE).- ¿El aplazamiento de Tokio 2020 te ha dejado con ganas de Juegos?

Para entretener la espera hasta julio de 2021 llega este reto semanal de cinco preguntas sobre la historia olímpica, con tres respuestas posibles y solo una correcta.

Las soluciones y algunos datos curiosos están al final.

1. El atleta británico Philip Noel-Baker, subcampeón de 1.500 m en los Juegos de Amberes 1920, es el único deportista olímpico que ha ganado un Premio Nobel. ¿En qué categoría?

a. Economía

b. Paz

c. Física

2. ¿En qué edición de los Juegos se cambió la prueba de pentatlón por la de heptatlón en el programa femenino de atletismo?

a. Múnich 1972

b. Moscú 1980

c. Los Ángeles 1984

3. ¿Cuál de estos jugadores fue máximo goleador de un torneo olímpico de fútbol?

a. Carlos Tévez (ARG)

b. Ronaldo (BRA)

c. Neymar (BRA)

4. Arabia Saudí fue el último país en aceptar la participación de mujeres en los Juegos Olímpicos. Sucedió en los Juegos de Londres 2012. La primera saudí en competir en los Juegos fue Wojdan Shaherkani, en las eliminatorias de...

a. Atletismo

b. Hípica

c. Judo

5. Kohei Uchimura ganó el oro en el concurso completo de gimnasia tanto en Londres 2012 como en Río 2016. El japonés ya ha anunciado que renuncia a intentar revalidar el título en los Juegos de Tokio, a los 32 años, y que competirá en un único aparato. ¿Cuál?

a. Suelo

b. Barra

c. Paralelas

SOLUCIONES

1. Respuesta b: Philip Noel-Baker, que durante 36 años fue miembro del Parlamento Británico por el Partido Laborista, organizó una flota benéfica de ambulancias en los frentes de Francia e Italia durante la I Guerra Mundial. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 1959 por su trabajo a favor del desarme y por su apoyo a los refugiados.

2. Respuesta c: El heptatlón debutó en los Juegos de Los Ángeles 1984. La primera campeona fue la australiana Glynis Nunn.

3. Respuesta a: Carlos Tévez, con 8 tantos, fue el máximo goleador de los Juegos de Atenas 2004, en los que Argentina ganó la medalla de oro. Ronaldo y Neymar fueron los segundos mejores goleadores en Atlanta 1996 y Río 2016, respectivamente.

4. Respuesta c: La judoca Wojdan Shaherkani, promovida por el COI para que participase en los Juegos de Londres pese a que no había acreditado nivel deportivo para ello, fue la primera mujer saudí en competir en los Juegos. Fue eliminada en la primera ronda de +78 kg por la puertorriqueña Melissa Mojica. La otra saudí que participó en Londres 2012, unos días más tarde, fue la atleta Sarah Attar.

5. Respuesta b: Kohei Uchimura solo competirá en Tokio en el concurso de barra. De las siete medallas olímpicas que ha ganado hasta ahora, solo una corresponde a una final por aparatos, la plata en suelo en Londres 2012. El resto las ganó en los concursos completo o por equipos. En barra fue campeón del mundo en 2015. EFE

