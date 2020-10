Fútbol/Primera.- (Previa) El Sevilla busca recuperar la sonrisa ante el Eibar y el centenario Osasuna mide al Athletic

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Sevilla intentará este sábado volver a la senda de la victoria en la visita al Ramón Sánchez-Pizjuán del Eibar, mientras que el sólido Osasuna querrá festejar su 100 cumpleaños ante un Athletic Club más aliviado, en partidos correspondientes a la séptima jornada de LaLiga Santander.



El Sevilla, después de dos partidos sin ganar ni marcar, buscará mostrar una vez más su fortaleza como local para volver a saborear tres puntos que no le descuelguen de la zona ante un Eibar que está tratando de arrancar tras un discreto inicio de campaña, pero que suele flojear a domicilio.



El equipo de Julen Lopetegui parece que está pagando el poco respiro que ha tenido desde que ganó en agosto la Liga Europa y, aunque sigue siendo muy competitivo, se dejó sus primeros tres puntos ligueros ante el Granada (1-0) en un partido marcado por la expulsión de Joan Jordán al filo del descanso. Su sello quedó marcado en Stamford Bridge tres días después en su estreno en la 'Champions', pero sólo sumó un punto tras empatar sin goles.



Ahora, en su fortín, donde el año pasado sólo perdió dos partidos, ante Real Madrid y Villarreal, querrá empezar a amasar una mayor regularidad que le permita ser ambicioso. Su última derrota como local, con el 'Submarino', fue el pasado 15 de diciembre, y en sus doce partidos desde entonces ha sumado siete victorias, las últimas cuatro entre ellas, pero también cinco empates, algunos ante rivales que peleaban por el descenso (Alavés, Valladolid y Espanyol).



Para la búsqueda de su quinto triunfo consecutivo en su estadio, Lopetegui tiene la buena noticia de tener listos a Jesús Navas y Sergi Gómez, que andaban con molestias, sobre todo el central que sólo aguantó media hora ante el Chelsea y que podría paliar la baja de Koundé, todavía aislado por coronavirus.



Jordán es baja por sanción para jugar ante su exequipo y Gudelj u Óliver Torres podrían entrar en el medio, mientras que en la parte ofensiva, Ocampos está con molestias y es previsible que descanse, lo que podría abrir una oportunidad a Óscar para dar descanso también a Suso, y De Jong y En-Nesyri pugnan por un puesto.



El Sevilla recibirá a un Eibar que no sabe todavía lo que es ganar en el feudo hispalense, donde únicamente ha arañado dos empates en sus seis visitas y que está intentando arrancar en esta campaña tras un mal inicio. Como anécdota, en la última visita cayó por 1-0, con Ocampos acabando de portero y evitando el empate al final a Dimitrovic, guardameta rival.



El conjunto 'armero' empezó con un punto de los primeros doce, pero ha sumado cuatro de los últimos seis, una pequeña muestra de recuperación de los de José Luis Mendilibar, cuyas derrotas han sido todos por un estrecho margen. Fuera de Ipurua suele sufrir, aunque este año su única victoria es a domicilio (Valladolid) y en La Cerámica compitió bien pese a perder (2-1).



Su principal problema sigue siendo la falta de gol, algo que se puede acentuar ante un rival que goza de una de las mejores defensas del campeonato. 'Mendi' podría apostar por un sólo punta flanqueado por Inui y por un Bryan Gil que, como Pozo, vivirá un partido especial por ser canteranos sevillistas.



100 AÑOS 'ROJILLOS'



Por otro lado, a la misma hora, en El Sadar, habrá un siempre atractivo duelo de rivalidad entre Osasuna y el Athletic Club, en un día especial para el conjunto 'rojillo' que celebrará sus cien años de historia.



Los de Jagoba Arrasate tendrán esa motivación añadida para intentar festejar esa simbólica fecha con tres puntos que les continúen instalando lejos de una zona de descenso de la que también se pretende alejar su rival, que aligeró el pasado fin de semana su mal inicio de temporada.



El equipo navarro mantiene la solidez de la pasada temporada y afronta el choque tras tres jornadas consecutivas sin perder, con una victoria y dos empates, con el añadido de no haber encajado gol en ninguna de ellas, una racha que tratará de alargar ante los de Gaizka Garitano, que arriba siguen sin gran 'olfato', pero que ya sacaron los tres puntos de El Sadar en su última visita (1-2), poniendo fin al invicto como local de los de Arrasate de 31 jornadas.



Esta fue la cuarta victoria seguida del conjunto vizcaíno en el feudo pamplonés, donde no pierde desde noviembre de 2012, curiosamente, con Raúl García marcándole un gol. Ahora, llega animado tras ganar al Levante (2-0) y calmar un tanto su discreto comienzo liguero que quiere terminar de enderezar.



Osasuna tiene problemas arriba, con las bajas de Calleri, por lesión, y Budimir, por coronavirus, y tampoco estará Moncayola, por sanción, pero parece que jugará únicamente con Gallego en la delantera, mientras que el Athletic recupera a Yuri Berchiche, ausente las dos últimas jornadas por dar positivo, en la única previsible novedad en un once con Alex Berenguer, jugador formado en la cantera 'rojilla'.



--HORARIOS DEL SÁBADO DE LA JORNADA 7 DE LALIGA SANTANDER.



FC Barcelona - Real Madrid. Martínez Munuera (C. Valenciano) 16.00.



CA Osasuna - Athletic Club. Cuadra Fernández (C. Balear) 18.30.



Sevilla FC - SD Eibar. Hernández Hernández (C. Las Palmas) 18.30.



Atlético de Madrid - Real Betis. Mateu Lahoz (C. Valenciano) 21.00.