Fútbol/Primera.- Previa del Atlético de Madrid - Betis

El Atlético, a levantarse de la lona ante el Betis



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid, en la lona tras la paliza encajada en Múnich, quiere levantarse y recuperar fuerzas para plantar cara este sábado al Real Betis (21.00 horas), un equipo de dos caras durante este arranque de temporada que llega al Wanda Metropolitano esperando desplegar su versión buena.



El temible debut en la Liga de Campeones supuso un batacazo para el Atlético, que encajó cuatro goles ante un Bayern en estado de gracia (4-0), si bien el actual poderío del campeón de Europa rebaja la importancia de la goleada.



Por ello, la principal tarea de Diego Simeone será anímica, convencer a sus pupilos de que el resultado en Alemania solo ha sido un accidente y que, después de encajar un solo gol en los cuatro primeros duelos oficiales de la temporada, pueden recomponer su solidez defensiva y mirar hacia arriba en LaLiga Santander, donde el Atlético es el único equipo invicto.



A la recuperación del equipo colochonero ayuda un calendario favorable en las próximas semanas, ya que también se medirán con Salzburgo, Osasuna, Lokomotiv de Moscú y Cádiz antes de su siguiente gran prueba de nivel, la visita del Barcelona al Metropolitano en la décima jornada liguera.



Con Diego Costa de baja debido a una lesión muscular, el 'Cholo' espera que mejore el acoplamiento entre la pareja atacante formada por Joao Félix y Luis Suárez, que aún no han logrado brillar jugando juntos, y las dudas pasan por sus acompañantes en las alas, donde podría entrar Ángel Correa para añadir mordiente.



Por contra, seguirá fuera un jugador fundamental para Simeone, Saúl Ñíguez, que sigue sin estar al "cien por cien" que necesita su entrenador para que gobierne la medular. Por otro lado, José María Giménez -ya recuperado del coronavirus y convocado por su selección- podría ser una de las principales novedades en el centro de la zaga.



TALENTO E INCONSISTENCIA EN EL BETIS



Por su parte, el Betis no acumula un buen historia reciente en sus visitas al Atlético. Así, no gana en feudo rojiblanco desde 2011 y en los cuatro últimos precedentes ni siquiera logró marcar, aunque siempre vendió cara su piel.



El nuevo proyecto comandado por Manuel Pellegrini empezó de forma ilusionante con dos victorias liguera, pero ha encallado con tres derrotas en las últimas cuatro jornadas, aunque tampoco ha ayudado el calendario porque se han producido contra equipos complicados como Real Madrid, Getafe y Real Sociedad.



El chileno ha pedido a sus jugadores que tengan paciencia si el partido se pone cuesta arriba y también les ha trasladado un mensaje de confianza antes de medirse con un Atlético "candidato a todos los títulos". Dentro de esta clasificación 'sui generis' debido a la cantidad de partidos aplazados, el Betis ocupa la séptima plaza y su primera victoria en el Metropolitano le podría elevar a puestos europeos.



En 'Ingeniero' tendrá que hacer frente las importantes bajas de Andrés Guardado, Emerson, Sidnei y Juanmi Jiménez, que se unen a la de larga duración de Víctor Camarasa. En la punta del ataque, Sanabria apunta a la titularidad por delante de Loren y Borja Iglesias, con Canales, Joaquín y Fekir, que no está brillando en este arranque de curso, elaborando juego por detrás.



Los pronósticos en Betfair dan favorito al Atlético de Madrid, cuya victoria se paga a 1,54 euros por euro apostado. Por su parte, el triunfo del Betis se paga a 7 euros, mientras que el empate está fijado en 4 euros.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Felipe/Giménez, Lodi; Koke, Torreira, Correa, Carrasco; Joao Félix y Luis Suárez.



BETIS: Bravo; Montoya, Mendi, Bartra, Moreno; Carvalho, Guido; Fekir, Canales, Joaquín; y Sanabria.



--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C.Valenciano).



--ESTADIO: Wanda Metropolitano.



--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.