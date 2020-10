Fútbol.- Pjanic: "Siento curiosidad por jugar el Clásico"

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)



El jugador del FC Barcelona Miralem Pjanic ha reconocido que siente "curiosidad" por jugar un Clásico contra el Real Madrid y espera hacerlo este sábado, en un duelo en un Camp Nou a puerta cerrada que confía en ganar.



"El Clásico es especial pero ya he jugado un Roma-Lazio, que son grandes rivales. También los Juve-Inter, derbi en Italia. He jugado grandes derbis en grandes partidos, quiero saber lo que es jugar un Clásico, siento curiosidad", señaló en una entrevista en Barça TV+.



Para Pjanic, más allá de sentimientos, lo importante es ganar. "Tener la oportunidad de jugar un Clásico es con lo que todo jugador sueña. Es el partido más grande del fútbol. Estoy contento de estar aquí, de poder jugar, y espero que podamos ganar", auguró.



"Hasta ahora los veía por la televisión. Recuerdo una gran victoria en casa, el 5-0 de 2011 con Guardiola y Mourinho. Fue muy bonito ver jugar a aquel Barça. Pero también el 2-6 en el Bernabéu fue especial, porque jugar fuera nunca es fácil", recordó.



Sí que ha jugado contra el Real Madrid y, en su primer duelo, logró marcar con el Lyon y eliminar a los blancos en la 'Champions', en la campaña 2009/10. "Era muy joven, tenía 19 años. Jugamos contra un gran Madrid, de grandes jugadores, y les ganamos y eliminamos y marqué", rememoró.



"Fue especial para mí, una gran sensación, marcar en el Bernabéu. Fue la vez en que muchos me conocieron, por primera vez", concluyó el internacional serbio, uno de los fichajes del verano para el FC Barcelona.



Pero, volviendo al Clásico, reiteró que tienen equipo suficiente para lograr la victoria. "Tenemos buen equipo y sabemos cómo jugar. Hemos podido descansar tras el partido de la 'Champions', nos hemos preparado, y creo que el equipo debe estar listo. Estamos deseando jugar este Clásico, que es especial, y tenemos que ganar", concluyó.