Fútbol.- Piqué ve "demasiado chocante" el trato del Barça a Messi: "Leo lo merece todo"

"Es una barbaridad que el club se haya gastado dinero en criticarnos"



El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué ha reconocido que fue "demasiado chocante" ver el trato de la Junta Directiva del FC Barcelona a su compañero Leo Messi cuando éste, que cree que "lo merece todo", llegó a pedir salir del club este verano y la entidad le cerró las puertas.



"Yo me pregunto: ¿Cómo puede ser que el mejor jugador de la historia, que hemos tenido la santa suerte de disfrutar, se levante un día y envíe un burofax porque siente que no le están escuchando? Todo es demasiado chocante", explicó en una entrevista en La Vanguardia recogida por Europa Press.



Piqué, que no quiso tener "mucho trato" con Messi en esos días de negociaciones, por ser una decisión muy personal, le dijo a su compañero: 'Leo, es un año, y luego viene gente nueva'. "Yo, como presidente, hubiese actuado diferente", aseguró.



"Un jugador que durante 16 años te ha dado tanto... Estás obligado a llegar a un acuerdo con él. Leo se lo merece todo. El estadio nuevo debe llevar su nombre y luego el del patrocinador. Debemos preservar nuestras figuras, no desprestigiarlas. Me pone de los nervios", se sinceró.



Ahora, dejado el 'caso Messi' aparcado, le ve "muy bien". "Está muy implicado, ilusionado. Leo es el reflejo del vestuario, el ejemplo a seguir. Si él está bien, da tranquilidad. Y venimos de donde venimos pero soy optimista. Optimista moderado", manifestó de cara al Clásico de este sábado.



Por otro lado, atizó a Josep Maria Bartomeu por el caso del 'Barçagate'; las críticas en redes sociales a figuras del equipo. "Como jugador, veo que mi club se ha gastado dinero, dinero que ahora nos están pidiendo, para criticar, ya no solo a personas externas con una relación histórica con el club, sino a jugadores en activo, y eso es una barbaridad", lamentó.



"Le pedí explicaciones al presidente y lo que me dijo es 'Gerard, yo no lo sabía'. Y me lo creí. Después ves que, en acciones futuras, la persona encargada de contratar esos servicios todavía está trabajando en el club. Y eso me duele mucho", reconoció. "Mi relación con el presidente puede ser cordial pero hay cosas que quedan", añadió.



No obstante, ha decidido renovar con el Barça y aceptar el plan de la actual directiva de cobrar menos ahora y recuperarlo más adelante, pensando en el bien del club.



"El club me comunica, a mí y a otros jugadores, que debido a la pandemia el club sufrirá mucho económicamente y en esa tesitura el Barça está por encima de cualquier persona. El Barça me lo ha dado todo, así que me pongo a su disposición. Me dicen que todo el dinero al que pueda renunciar este año será cobrado en un futuro", apeló.



Pero hay jugadores que se han negado a aceptar esta fórmula y, de hecho, la plantilla envió un burofax al club rechazando una segunda rebaja salarial, que está ahora mismo en una mesa de negociación en la que los jugadores no tienen voz directa.



"A título personal cada jugador es libre de aceptar la propuesta voluntariamente del club. Otra cosa es que te obliguen de forma unilateral y que lo hagan con las formas en que lo han hecho. Ahí, la verdad, estoy en total desacuerdo", apostilló.



En cuanto a la moción de censura a la Junta de Bartomeu, no desveló qué votaría pero sí dejó claro que el club, con esta iniciativa, demuestra estar vivo. "Mi conclusión es que el club está más vivo que nunca. Lograr 20.000 firmas con la coyuntura actual me parece una barbaridad. Que haya tanta gente que se rebele cuando no te puedes manifestar debido a la pandemia demuestra que el club no está dormido", celebró, en este sentido.