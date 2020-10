Fútbol.- Panenka: "Sergio Ramos es mi jugador favorito tirando penaltis"

23/10/2020 El exfutbolista checo Antonín Panenka DEPORTES CODERE



Apuesta por el Real Madrid para llevarse el Clásico



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El exfutbolista checo Antonín Panenka ha reconocido que el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, es su "jugador favorito" tirando penaltis 'a lo panenka', asegurando que a veces los ejecuta "mejor" que él mismo, que popularizó el lanzamiento en la final de la Eurocopa 1976 que ganó Checoslovaquia, y cree que el conjunto blanco se llevará el Clásico de este sábado.



"No puedo decir que Sergio Ramos sea el mejor, pero es uno de los que lograron lanzar el penalti de esa manera. Creo que es uno de los primeros en hacerlo, incluso creo que ya lo lanzó así varias veces. Así que tiene su ventaja. Es mi jugador favorito, cruzo los dedos por él y espero que no haya sido el último intento", señaló durante el rodaje del último spot de la casa de apuestas Codere.



Tras ver uno de los lanzamientos realizados por Ramos, Panenka alabó su ejecución. "Este lanzamiento está muy logrado, es mejor que el mío. Aunque le reprocharía un poco la carrera, que fue muy corta. Muy bien acertado. Creo que en el fondo, todas las oportunidades que acaban en gol son un logro", manifestó.



Durante el rodaje del spot, que se produjo justo antes de su ingreso en la UCI de un hospital de Praga a causa del coronavirus, el exjugador se mostró convencido de que el Real Madrid ganará el Clásico de este fin de semana. "Si tuviera que pronosticar y apostar, probablemente lo haría por el Real Madrid, por el hecho de que ganó la liga española el curso pasado, fue campeón. Esa sería mi apuesta para ese partido", subrayó.



Más indeciso está respecto al próximo campeón de LaLiga Santander. "Hay dos posibles candidatos: Barcelona y Real Madrid. Creo que el próximo campeón del fútbol español se decidirá entre ellos", dijo, antes de hablar de la Champions. "Aquí es mucho más difícil decidirse. Hay muchos equipos, los mejores de Europa. En este momento, mi candidato favorito es el Bayern Múnich. Sin embargo, creo que también los equipos españoles llegarán a las rondas finales. ¿Y quién sabe? Igual consiguen volver a tener éxito y ganar", indicó.



Por otra parte, Panenka habló de la ejecución del penalti que le hizo famoso. "El lanzamiento en sí no es tan complicado. Por supuesto, hay que haber entrenado mucho y tener el coraje para intentarlo. Creo que estos dos atributos son muy importantes", explicó.



"Lo más importante es que yo, con mi comportamiento, con mis ojos, mis movimientos, la carrera... tengo que convencer al portero de que quiero hacer un lanzamiento normal. Debo llevarlo a una situación en la que él esté convencido de que voy a hacer un lanzamiento normal. Así, después, tengo una probabilidad del 100% de acertar", concluyó.