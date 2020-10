Fútbol.- El Alcorcón y LaLiga confirman que sus nueve positivos fueron "erróneos"

04/10/2020 AD Alcorcón DEPORTES AD ALCORCÓN



La AD Alcorcón y LaLiga han asegurado este viernes que los nueve casos positivos por coronavirus que motivaron la suspensión del duelo de LaLiga SmartBank entre los alfareros y el CE Sabadell fueron "erróneos", por lo que dicho aplazamiento no contará para el "cupo" que fijan las normas de competición y el equipo contará con "jugadores suficientes" para disputar el partido de este lunes ante el RCD Mallorca.



El martes 20 de octubre, las pruebas PCR realizadas en el club determinaron nueve positivos, dos de ellos jugadores y siete personas del staff deportivo y de oficinas, un resultado "determinante" para la suspensión del duelo del día 21 entre CE Sabadell y AD Alcorcón.



Sin embargo, el miércoles 21 unas pruebas PCR "complementarias" ofrecieron "resultados negativos en la totalidad de las muestras". Esas nueve personas dieron negativo además de en la PCR de comprobación del 21, en el test de antígenos y en una nueva PCR de comprobación, realizadas ambas el jueves 22.



"Ante estos resultados se ha podido confirmar que los 9 positivos comunicados el día 20 fueron erróneos", aseguró el club madrileño. Según LaLiga, el error en las primeras pruebas del laboratorio se produjo "aparentemente en la toma de las muestras". El director médico de SYNLAB, Santiago Valor, explicó que se pudo dar "potencialmente debido a una interacción entre casos positivos y casos negativos en un mismo recinto".



"Por este motivo, y alineados con LaLiga y los clubes, reforzaremos las medidas de seguridad en esta fase, insistiendo en la importancia de un distanciamiento mínimo entre personas y separando las tomas de muestras entre casos ya declarados como positivos y negativos, así como revisando y mejorando el resto de medidas ya establecidas", añadió Valor.



Por todo ello, no se tendrá en cuenta la suspensión del duelo con respecto al cupo que aplazamientos que determinan las normas de competición. "Dado que la solicitud de suspensión del encuentro se basó en unos resultados médicos erróneos, LaLiga considera que esta suspensión no afecta al cupo que fija las normas de competición de la temporada. Con esta nueva situación el Club dispone de jugadores suficientes para disputar el partido del próximo lunes 26 ante RCD Mallorca", indicó LaLiga, que está buscando "la mejor propuesta" para que el Alcorcón recupere sus encuentros.



"Desde la AD Alcorcón seguiremos aplicando con gran compromiso los protocolos vigentes en línea con su espíritu de garantizar la mayor seguridad sanitaria posible, la integridad de la competición y la confianza de jugadores, técnicos y resto de empleados. Queremos destacar a su vez el excelente trabajo realizado por los servicios médicos del club", concluyó la entidad alfarera.