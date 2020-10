Flamengo, campeón de la Libertadores 2019, se medirá con el Racing Club

Fotografía de los trofeos de la Copa Libertadores y Sudamericana en el sorteo de las siguientes fases hoy, en la sede del Conmebol en Luque (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar

Asunción, 23 oct (EFE).- El Flamengo, campeón de la Copa Libertadores de 2019, se medirá en los octavos de final de la presente edición con el Racing Club argentino, según el sorteo hecho este viernes en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en Luque, Paraguay.

El Independiente del Valle ecuatoriano, campeón de la Copa Sudamericana de 2019, se las verá en los octavos de final de la Libertadores con el Nacional uruguayo.

Argentina y Brasil protagonizarán con sus representantes otros dos cruces atractivos pues se medirán el Boca Juniors con el Internacional y el River Plate con el Athlético Paranaense.

Palmeiras, el mejor de los 32 equipos que tomaron parte en la fase de grupos que terminó el jueves, tendrá como próximo escollo al Delfín ecuatoriano.

El sorteo de este año se realizó sin público por las medidas sanitarias impuestas por el coronavirus.

- Emparejamientos de octavos de final de la Copa Libertadores:

A: Guaraní (PAR) vs Gremio (BRA)

B: Independiente del Valle (ECU) vs Nacional (URU)

C: Delfín (ECU) vs Palmeiras (BRA)

D: Internacional (BRA) vs Boca Juniors (ARG)

E: Racing Club (ARG) vs Flamengo (BRA)

F: Libertad (PAR) vs Wilstermann (BOL)

G: Athletico Paranaense (BRA) vs River Plate (ARG)

H: Liga de Quito (ECU) vs Santos (BRA)

- Cuartos de final de la Copa Libertadores:

S1: Ganador A vs Ganador H

S2: Ganador B vs Ganador G

S3: Ganador C vs Ganador F

S4: Ganador D vs Ganador E

- Semifinal de la Copa Libertadores:

F1: S1 vs S4

F2: S2 vs S3

- Final de la Copa Libertadores:

F1 vs F2.