Europa avanza hacia los toques de queda para detener el virus

Narberth, Gales. EFE/EPA/ASHLEY CROWDEN

Redacción Internacional, 23 oct (EFE).- Un número creciente de países se suma en Europa a la fórmula del toque de queda para intentar detener el coronavirus: 46 millones de franceses lo estarán a partir de medianoche, Italia lo amplía a la capital y Bélgica, uno de los epicentros de la pandemia en el continente, se dirige hacia un nuevo confinamiento generalizado.

BÉLGICA

Una semana después de haber impuesto un toque de queda nocturno y cerrado los restaurantes de todo el país, Bélgica ha anunciado nuevas restricciones para frenar la expansión de la covid-19 en el ámbito del deporte, la cultura y el entretenimiento, mientras siguen aumentando los contagios.

En el deporte profesional no se permitirá público, medida que entra en vigor desde esta noche. Las clases de primaria y secundaria seguirán siendo presenciales, pero las universidades y escuelas superiores sólo podrán acoger a un 20 % de los alumnos en las clases presenciales y con mascarilla. Se limitará a 40 personas el aforo en eventos religiosos, culturales y educativos, con la posibilidad de llegar a 200 personas para el caso de la cultura, con protocolos estrictos. Además, cierran los parques de atracciones aunque siguen abiertos los zoológicos, pero no los acuarios.

Bélgica es el segundo país de la Unión Europea con mayor incidencia acumulada, sólo por detrás de República Checa, y registra una media de 1.013,3 casos en 14 días sobre 100.000 habitantes, con Lieja (1.909) y Bruselas (1.470) como principales núcleos de contagio, si bien el avance parece ralentizarse en la capital. Los contagios por Sars-Cov-2 crecen a un ritmo semanal del 69 %.

FRANCIA

El Gobierno francés estimó este viernes que el toque de queda nocturno que a partir de esta medianoche afectará a 54 departamentos del país y a un total de 46 millones de habitantes tendrá un coste global de unos 2.000 millones de euros. Esa medida estaba ya en vigor desde hace una semana en 16 de los 101 departamentos del país y este jueves se amplió a otros 38, debido al empeoramiento de la epidemia.

Este jueves Francia registró un récord de contagios, con 41.622 positivos de covid-19 en las últimas 24 horas, además de 165 fallecimientos.

ITALIA

La habitualmente bulliciosa Milán, totalmente desierta a las 23.00 horas debido al toque de queda aplicado desde el jueves por la noche en toda la región de Lombardía, anticipó los cierres que desde hoy se aplicarán a la región de Campania y de Lacio, donde se encuentran Nápoles y Roma, ambas con los contagios disparados.

En Milán, además del toque de queda, será necesario reactivar el hospital que se instaló en el edificio del área de ferias y congresos ya que se ha superado la cifra de 150 personas ingresadas por coronavirus en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales.

Los datos de este jueves en toda Italia registraron 16.079 nuevos casos en 24 horas y 136 muertes. En cuidados intensivos hay 992 pacientes.

RUSIA

Rusia registró en las últimas 24 horas 17.340 nuevos casos de covid-19, un nuevo récord de contagios diarios desde el comienzo de la pandemia, informaron hoy las autoridades sanitarias del país. Además, en la última jornada se produjeron 283 decesos, con lo que ascienden a 25.525 las víctimas mortales causadas por esta enfermedad.

Las autoridades rusas han descartado por ahora imponer medidas drásticas como toque de queda o confinamiento, que ya se aplican en varios países europeos. Con 1,48 millones de casos Rusia es a día de hoy el cuarto país del mundo, después de Estados Unidos, la India y Brasil, por el número de positivos por coronavirus.

REPÚBLICA CHECA

Chequia volvió este viernes a superar los 14.000 contagios con el coronavirus en las últimas 24 horas, tras el récord de casi 15.000 del día anterior, informó hoy el Ministerio de Sanidad. Ni el cierre de escuelas ni de los bares, restaurantes y lugares de ocio ni otras restricciones impuestas parecen estar surgiendo efecto por el momento, reconoció hoy el propio Gobierno.

Con una tasa acumulada de contagios de 1.066 por 100.000 habitantes, el país centroeuropeo encabeza la clasificación de la UE, por delante de Bélgica, con 933. El número de contagios activos supera ya los 130.000, de los cuales más de 4.400 se encuentran hospitalizados, cuatro veces más que hace tres semanas.

Este jueves entró en vigor una nueva restricción de movimientos que, según el Gobierno, no se trata de un confinamiento, y en la que sólo se permite salir de casa para ir al trabajo, al médico, a hacer la compra e ir a pasear al campo. También se han prohibido las reuniones de más de dos personas en la calle, mientras que todos los comercios, excepto alimentación y farmacias, quedarán cerrados hasta el 3 de noviembre.

REINO UNIDO

A partir de este viernes, casi seis millones de británicos tendrán que vivir bajo estrictas medidas restrictivas para contener la propagación de la covid-19, al entrar en vigor las reglas en Gales y en áreas del norte de Inglaterra.

La zona metropolitana de Manchester, donde viven 2,8 millones de personas, pasó esta madrugada al nivel más alto de riesgo -el 3-, como ya lo están Liverpool y Lancashire, en el norte de Inglaterra, mientras a partir de las 17.00 GMT de hoy Gales, con 3,1 millones de habitantes, empezará un confinamiento de 17 días.

El Reino Unido registró el jueves 21.242 nuevos contagios de coronavirus y otras 189 muertes.

ALEMANIA

Alemania registró en las últimas 24 horas 11.242 nuevos contagios con coronavirus, similar al nuevo máximo de 11.287 contabilizados ayer, y supera así los 400.000 positivos desde el inicio de la pandemia, según datos del Instituto Robert Koch de virología actualizados la pasada medianoche.

La cifra de nuevos contagios supera notablemente los 7.734 casos registrados el viernes de la semana pasada. El total de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero se sitúa en 403.291, con 9.954 víctimas mortales. En el conjunto de Alemania, la incidencia de nuevos contagios por 100.000 habitantes en siete días se situaba ayer en 56,2 casos por cada 100.000 habitantes.

El Gobierno alemán abogó este viernes por contener la propagación del coronavirus con medidas "regionales y locales" en lugar de imponer restricciones en todo el país a la vida pública y la actividad económica.

POLONIA

Las autoridades de Polonia anunciaron este viernes un nuevo récord de nuevos contagios por coronavirus, hasta un total de 13.632, con lo que el primer ministro, Mateusz Morawiecki, dijo que todo el país queda declarado desde este sábado como "zona roja".

En las últimas veinticuatro horas murieron 153 personas y se alcanzó el total de 228.318 infecciones y 4.172 fallecimientos desde que comenzó la pandemia.

Morawiecki alertó de que el número de nuevos casos se aproxima a los 15.000 diarios, un umbral que el Gobierno ya indicó que se podría alcanzar la semana próxima, y anunció que desde el sábado se aplicarán nuevas medidas de restricción de la vida pública. Entre ellas, no se permitirán reuniones de más de cinco personas si no conviven, con excepción de si se reúnen por "motivos profesionales", y que los menores solo podrán salir de sus domicilios acompañados de adultos entre 8 de la mañana y 4 de la tarde.

PAÍSES BAJOS

El exceso de mortalidad la semana pasada en Países Bajos es de casi 400 personas, frente a la cifra oficial que sitúa en 131 las muertes por Covid-19 en ese periodo, informó este viernes la Oficina Central de Estadísticas (CBS), mientras los hospitales holandeses trasladaron ya a sus primeros pacientes a Alemania.

El exceso de mortalidad entre marzo y finales de junio fue de casi 4.000 muertes, según los certificados de defunción completados por médicos neerlandeses, que señalaron la Covid-19 como posible causa de fallecimiento.

En su primera ola, el virus habría provocado la muerte de un total de 10.067 personas, un 60 % de los cuales vivían en residencias. Países Bajos es ahora el tercer peor país de la Unión Europea en incidencia acumulada.

PORTUGAL

El Parlamento portugués vota hoy el uso obligatorio de mascarilla en la calle, que se ordenará por ley durante los próximos tres meses, mientras los positivos se disparan en todo el país, que ayer alcanzó la cifra récord en un día de 3.270 nuevos contagios de covid-19.

El uso de mascarilla en la calle, que de momento solo es aconsejado, será impuesto, de aprobarse la ley, para todas las personas de más de diez años. En las últimas horas, Portugal, que se encuentra en fase de calamidad, ha prohibido la circulación entre comarcas (concejos) desde las 00.00 horas del 30 de octubre hasta las 23.59 horas del 3 de noviembre, coincidiendo con la festividad de Los Santos.