Esther Doña explica los motivos de su ausencia en el último adiós al Marqués de Cubas

La ausencia de Esther Doña, viuda de Carlos Falcó, llamó la atención en el último adiós de su cuñado Fernando, Marqués de Cubas. La malagueña, que tampoco asistió a comienzos de septiembre a la capilla ardiente de Jaime Carvajal Hoyos, marido de Xandra Falcó, ha reaparecido para explicar el motivo por el que ha preferido no asistir al sepelio del único hermano de su marido ha confesado la buena relación que le unía al fallecido.



- CHANCE: Buenos días, Esther. Perdona que te molestemos, queremos darte el pésame por el fallecimiento de tu cuñado. Has decidido no ir al funeral, no sé si ha sido por respeto a la familia como la anterior vez.



- ESTHER: Por supuesto, por respeto a la familia. Yo di el pésame a quién tenía que hacerlo y, además, con el tema del Covid, también los funerales están siendo muy limitados y creo que sí que había que dejarles a otras personas.



- CH: Lo que sí que has hecho es publicar un recuerdo muy bonito a través de redes sociales, una foto que has compartido.



- ESTHER: Una foto preciosa de los dos hermanos.



- CH: ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo quieres recordarlo?



- ESTHER: Lo recuerdo con muchísimo cariño. Era una persona muy optimista como Carlos.



- CH: ¿Se parecían mucho los hermanos?



- ESTHER: La verdad es que sí. Carlos me contaba siempre que su hermano Fernando era una persona muy divertida. Creo que eso ya lo sabéis.



- CH: ¿Estás apoyando a la familia?



- ESTHER: Gracias.



Sin embargo, la viuda del Marqués de Griñón guarda silencio cuando le preguntamos si ha podido hablar con Tamara Falcó, a la que recientemente reprochó en televisión que no la hubiese llamado aún para darle el pésame por la muerte de su marido.